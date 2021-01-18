https://ria.ru/20210118/karabakh-1593490495.html

Лавров рассказал об обмене пленными в Карабахе

Лавров рассказал об обмене пленными в Карабахе

Военные РФ, Армении и Азербайджана в настоящее время выверяют поименные списки для обмена военнопленными после конфликта в Карабахе, заявил на пресс-конференции РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T12:34

2021-01-18T12:34

2021-01-18T13:07

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Военные РФ, Армении и Азербайджана в настоящее время выверяют поименные списки для обмена военнопленными после конфликта в Карабахе, заявил на пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.Он напомнил, что с армянской стороны списки были предоставлены не сразу и не полностью, и впоследствии состоялись обмены тех, кто был участником событий, завершившихся 9 ноября. "Но сейчас главным является вопрос, который возник уже в начале декабря в Гадрутском районе, когда в конце ноября большая группа армянских военнослужащих-призывников была туда направлена. И они попали в плен уже через неделю, десять дней в начале декабря, 62 человека", - указал Лавров.Азербайджанская сторона, по словам главы МИД РФ, на том этапе заявила, что, поскольку эти люди были заброшены в этот район после объявления о прекращении огня и всех боевых действий, то их необходимо рассматривать отдельным порядком, а не как подпадающих под соглашение от 9 ноября."Мы, тем не менее, все-таки продвигаем необходимость продолжить рассмотрение этого вопроса, чтобы его закрыть, руководствуясь принципом "всех на всех". Я говорил с министром иностранных дел Армении, пытаясь уточнить окончательные списки тех, кого сейчас не достает, но оказалось, что их гораздо больше 62. И сейчас наши военные в контакте с военными Армении, с военными Азербайджана. Эти уже теперь поименные списки выверяют, чтобы понять, где могут находиться эти люди", - подчеркнул Лавров.При этом глава МИД РФ отметил, что если бы в Карабахе не было российских миротворцев, вопрос обмена военнопленными было бы сложнее решать.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210118/karabakh-1593495500.html

https://ria.ru/20210118/karabakh-1593458655.html

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нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире