https://ria.ru/20210118/karabakh-1593458655.html

В Минобороны оценили ситуацию с возращением беженцев в Карабах

В Минобороны оценили ситуацию с возращением беженцев в Карабах

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись почти 50 тысяч... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T10:04

2021-01-18T10:04

2021-01-18T10:09

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись почти 50 тысяч беженцев, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что за сутки автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 189 беженцев."Всего в Нагорный Карабах уже вернулись 49 тысяч 827 беженцев", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210115/karabakh-1593220392.html

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

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нагорный карабах, москва, азербайджан, армения, в мире