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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210118/karabakh-1593458655.html
В Минобороны оценили ситуацию с возращением беженцев в Карабах
В Минобороны оценили ситуацию с возращением беженцев в Карабах
Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись почти 50 тысяч... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T10:04
2021-01-18T10:09
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
москва
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись почти 50 тысяч беженцев, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что за сутки автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 189 беженцев."Всего в Нагорный Карабах уже вернулись 49 тысяч 827 беженцев", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210115/karabakh-1593220392.html
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нагорный карабах, москва, азербайджан, армения, в мире

В Минобороны оценили ситуацию с возращением беженцев в Карабах

10:04 18.01.2021 (обновлено: 10:09 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСело Хин Шен в Нагорном Карабахе
Село Хин Шен в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись почти 50 тысяч беженцев, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что за сутки автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 189 беженцев.
"Всего в Нагорный Карабах уже вернулись 49 тысяч 827 беженцев", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Специалист Международного противоминного центра Минобороны России во время выполнения задач по разминированию местности вблизи Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 16:17Ситуация в Нагорном Карабахе
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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