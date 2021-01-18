https://ria.ru/20210118/dtp-1593524981.html
В Петербурге иномарка врезалась в пешеходов после ДТП
В Петербурге иномарка врезалась в пешеходов после ДТП
Три человека пострадали в результате выезда иномарки после ДТП на тротуар в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:50
2021-01-18T14:50
2021-01-18T14:57
volkswagen group
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593525659_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_80bcb11e4261bbc406facf21b79bb00d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в результате выезда иномарки после ДТП на тротуар в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным ведомства, сегодня около 13 часов на пересечении улиц Бухарестской и Олеко Дундича произошло столкновение автомобилей Hyundai и Volkswagen.По данным пресс-службы, двое пешеходов госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, состояние женщины 1949 года рождения тяжелое.Обстоятельства инцидента уточняются.
https://ria.ru/20210118/tyumen-1593505800.html
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593525659_147:0:1134:740_1920x0_80_0_0_5be6428e5d0bad8d0d657d5cfad64a84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
volkswagen group, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия