https://ria.ru/20210118/dtp-1593524981.html

В Петербурге иномарка врезалась в пешеходов после ДТП

В Петербурге иномарка врезалась в пешеходов после ДТП

Три человека пострадали в результате выезда иномарки после ДТП на тротуар в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:50

2021-01-18T14:50

2021-01-18T14:57

volkswagen group

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в результате выезда иномарки после ДТП на тротуар в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным ведомства, сегодня около 13 часов на пересечении улиц Бухарестской и Олеко Дундича произошло столкновение автомобилей Hyundai и Volkswagen.По данным пресс-службы, двое пешеходов госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, состояние женщины 1949 года рождения тяжелое.Обстоятельства инцидента уточняются.

https://ria.ru/20210118/tyumen-1593505800.html

ленинградская область

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

volkswagen group, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия