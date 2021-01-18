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В Петербурге иномарка врезалась в пешеходов после ДТП
В Петербурге иномарка врезалась в пешеходов после ДТП
Три человека пострадали в результате выезда иномарки после ДТП на тротуар в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:50
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volkswagen group
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в результате выезда иномарки после ДТП на тротуар в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным ведомства, сегодня около 13 часов на пересечении улиц Бухарестской и Олеко Дундича произошло столкновение автомобилей Hyundai и Volkswagen.По данным пресс-службы, двое пешеходов госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, состояние женщины 1949 года рождения тяжелое.Обстоятельства инцидента уточняются.
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volkswagen group, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге иномарка врезалась в пешеходов после ДТП

14:50 18.01.2021 (обновлено: 14:57 18.01.2021)
 
© Фото : Городская сеть информирования и взаимопомощи "Мегаполис"На месте ДТП во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. 18 января 2021
На месте ДТП во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. 18 января 2021 - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : Городская сеть информирования и взаимопомощи "Мегаполис"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в результате выезда иномарки после ДТП на тротуар в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, сегодня около 13 часов на пересечении улиц Бухарестской и Олеко Дундича произошло столкновение автомобилей Hyundai и Volkswagen.
"В результате столкновения последняя иномарка вылетела на тротуар, где совершила наезд на пешеходов. В результате дорожной аварии три человека получили травмы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, двое пешеходов госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, состояние женщины 1949 года рождения тяжелое.
Обстоятельства инцидента уточняются.
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