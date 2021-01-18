https://ria.ru/20210118/dombay-1593595256.html
Судьба двух человек остается неизвестной после схода лавины на Домбае
Судьба двух человек остается неизвестной после схода лавины на Домбае
После схода лавины на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии неизвестным остается местонахождение двух человек, сообщило МЧС. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T21:53
2021-01-18T21:53
2021-01-18T23:24
сход лавины на домбае
россия
домбай
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. После схода лавины на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии неизвестным остается местонахождение двух человек, сообщило МЧС.Поисково-спасательные работы из-за неблагоприятных погодных условий и наступления темноты приостановились, они продолжатся утром. Лавина сошла на Домбае около 13:30 18 января. Под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек, тело одного погибшего нашли. Участник поисковых работ сообщал, что спасены шесть человек.Глава республики Рашид Темрезов прибыл на место и провел заседание оперативного штаба. По его словам, к поискам подключились более 200 человек — спасатели, сотрудники МВД и добровольцы. По факту ЧП проводится доследственная проверка, ее ход взяли на контроль в центральном аппарате СК.
https://ria.ru/20210118/lavina-1593554677.html
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Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей
На горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии в поселке Домбай произошел сход лавины. Под завалами ищут людей.
2021-01-18T21:53
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сход лавины на домбае, россия, домбай, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)