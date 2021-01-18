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Судьба двух человек остается неизвестной после схода лавины на Домбае
Судьба двух человек остается неизвестной после схода лавины на Домбае
После схода лавины на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии неизвестным остается местонахождение двух человек, сообщило МЧС. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T21:53
2021-01-18T23:24
сход лавины на домбае
россия
домбай
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. После схода лавины на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии неизвестным остается местонахождение двух человек, сообщило МЧС.Поисково-спасательные работы из-за неблагоприятных погодных условий и наступления темноты приостановились, они продолжатся утром. Лавина сошла на Домбае около 13:30 18 января. Под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек, тело одного погибшего нашли. Участник поисковых работ сообщал, что спасены шесть человек.Глава республики Рашид Темрезов прибыл на место и провел заседание оперативного штаба. По его словам, к поискам подключились более 200 человек — спасатели, сотрудники МВД и добровольцы. По факту ЧП проводится доследственная проверка, ее ход взяли на контроль в центральном аппарате СК.
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россия
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Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей
На горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии в поселке Домбай произошел сход лавины. Под завалами ищут людей.
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сход лавины на домбае, россия, домбай, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Судьба двух человек остается неизвестной после схода лавины на Домбае

21:53 18.01.2021 (обновлено: 23:24 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Прусенко / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ проводит поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара
Сотрудник МЧС РФ проводит поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Григорий Прусенко
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. После схода лавины на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии неизвестным остается местонахождение двух человек, сообщило МЧС.
Поисково-спасательные работы из-за неблагоприятных погодных условий и наступления темноты приостановились, они продолжатся утром.
Момент схода лавины на Домбае - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 16:56
Момент схода лавины на Домбае попал на видео
Лавина сошла на Домбае около 13:30 18 января. Под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек, тело одного погибшего нашли.
Участник поисковых работ сообщал, что спасены шесть человек.
Глава республики Рашид Темрезов прибыл на место и провел заседание оперативного штаба. По его словам, к поискам подключились более 200 человек — спасатели, сотрудники МВД и добровольцы.
По факту ЧП проводится доследственная проверка, ее ход взяли на контроль в центральном аппарате СК.
 
Сход лавины на ДомбаеРоссияДомбайПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
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