https://ria.ru/20210118/dombay-1593595256.html

Судьба двух человек остается неизвестной после схода лавины на Домбае

Судьба двух человек остается неизвестной после схода лавины на Домбае

После схода лавины на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии неизвестным остается местонахождение двух человек, сообщило МЧС. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T21:53

2021-01-18T21:53

2021-01-18T23:24

сход лавины на домбае

россия

домбай

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593585129_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_d4a608aabcfe0c8e18dae21229533884.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. После схода лавины на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии неизвестным остается местонахождение двух человек, сообщило МЧС.Поисково-спасательные работы из-за неблагоприятных погодных условий и наступления темноты приостановились, они продолжатся утром. Лавина сошла на Домбае около 13:30 18 января. Под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек, тело одного погибшего нашли. Участник поисковых работ сообщал, что спасены шесть человек.Глава республики Рашид Темрезов прибыл на место и провел заседание оперативного штаба. По его словам, к поискам подключились более 200 человек — спасатели, сотрудники МВД и добровольцы. По факту ЧП проводится доследственная проверка, ее ход взяли на контроль в центральном аппарате СК.

https://ria.ru/20210118/lavina-1593554677.html

россия

домбай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Cход лавины на Домбае: под завалами ищут людей На горнолыжном курорте Карачаево-Черкессии в поселке Домбай произошел сход лавины. Под завалами ищут людей. 2021-01-18T21:53 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины на домбае, россия, домбай, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)