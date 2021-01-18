https://ria.ru/20210118/dombay-1593590541.html

Глава Карачаево-Черкесии прибыл в Домбай, где сошла лавина

Глава Карачаево-Черкесии прибыл в Домбай, где сошла лавина

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что прибыл в Домбай, где сошла лавина, проводит совещание оперативного штаба. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T20:49

2021-01-18T20:49

2021-01-18T20:55

сход лавины на домбае

карачаево-черкесская республика (кчр)

домбай

рашид темрезов

происшествия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что прибыл в Домбай, где сошла лавина, проводит совещание оперативного штаба.Ранее в МЧС сообщили, что лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек. Участник поисковых работ сообщал, что спасены шесть человек, еще одного ищут. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего."Прибыл в Домбай. Проводим совещание оперативного штаба", - сообщил Темрезов в Instagram.Глава республики опубликовал кадры с места схода лавины и кадры с заседания штаба.

https://ria.ru/20210118/video-1593540236.html

домбай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины на домбае, карачаево-черкесская республика (кчр), домбай, рашид темрезов, происшествия