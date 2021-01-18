https://ria.ru/20210118/dombay-1593590541.html
Глава Карачаево-Черкесии прибыл в Домбай, где сошла лавина
Глава Карачаево-Черкесии прибыл в Домбай, где сошла лавина
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что прибыл в Домбай, где сошла лавина, проводит совещание оперативного штаба. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T20:49
2021-01-18T20:49
2021-01-18T20:55
сход лавины на домбае
карачаево-черкесская республика (кчр)
домбай
рашид темрезов
происшествия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что прибыл в Домбай, где сошла лавина, проводит совещание оперативного штаба.Ранее в МЧС сообщили, что лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, под толщей снега могли оказаться от четырех до 12 человек. Участник поисковых работ сообщал, что спасены шесть человек, еще одного ищут. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего."Прибыл в Домбай. Проводим совещание оперативного штаба", - сообщил Темрезов в Instagram.Глава республики опубликовал кадры с места схода лавины и кадры с заседания штаба.
https://ria.ru/20210118/video-1593540236.html
домбай
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сход лавины на домбае, карачаево-черкесская республика (кчр), домбай, рашид темрезов, происшествия