https://ria.ru/20210118/degtyarev-1593440877.html

Дегтярев прокомментировал украинское уголовное дело против него

Дегтярев прокомментировал украинское уголовное дело против него

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил РИА Новости, что уголовное дело на Украине в отношении него и двух его однопартийцев по финансированию РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T03:03

2021-01-18T03:03

2021-01-18T03:03

алексей диденко (политик)

луганская народная республика

донецкая народная республика

михаил дегтярев

лдпр

генеральная прокуратура рф

владимир жириновский

хабаровск

минск

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ХАБАРОВСК, 18 янв - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил РИА Новости, что уголовное дело на Украине в отношении него и двух его однопартийцев по финансированию террористической деятельности, рассмотрение которого начнется 19 января в Киеве, не имеет никакого отношения к его работе в регионе.Шевченковский районный суд Киева назначил на 19 января подготовительное заседание по уголовному производству в отношении троих членов ЛДПР: лидера партии Владимира Жириновского, первого замруководителя фракции партии Алексея Диденко и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. По данным Генпрокуратуры Украины, они призывали собирать средства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщается на сайте "Судебная власть Украины", всем им инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 ст. 258-5 ("Финансирование терроризма организованной группой или в особо крупном размере") УК Украины, предусматривающая наказание в виде лишения свободы от 10 до12 лет с конфискацией имущества.Ранее агентство сообщало, что депутат Диденко назвал ситуацию с возбуждением на Украине уголовного дела в отношении него и коллег по фракции за поддержку ДНР и ЛНР "очередной кинокомедией". Все трое находятся в санкционных списках Украины и прибыть в страну не могут, "даже при всем желании". Дегтярев заявлял, что "обвинять их не в чем". Депутаты собирали гуманитарную помощь детям Донбасса. В 2014 году "активно поставляли детские игрушки, медикаменты, продукты питания и другие средства первой необходимости в Донецк и Луганск"."Замечу, тот факт, что на Украине решили не только возбудить уголовное дело, а ещё и собираются устроить разбирательство, лишний раз характеризует нынешние власти Украины. Эти люди из штанов выпрыгивают, чтобы убедить своих сограждан в том, что Россия – враг. Ничего из этого не выйдет. Русский и украинские народы – братья", - добавил врио губернатора края.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

https://ria.ru/20201217/elka-1589624430.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

хабаровск

минск

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