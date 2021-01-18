Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210118/degtyarev-1593440877.html
Дегтярев прокомментировал украинское уголовное дело против него
Дегтярев прокомментировал украинское уголовное дело против него
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил РИА Новости, что уголовное дело на Украине в отношении него и двух его однопартийцев по финансированию РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T03:03
2021-01-18T03:03
алексей диденко (политик)
луганская народная республика
донецкая народная республика
михаил дегтярев
лдпр
генеральная прокуратура рф
владимир жириновский
хабаровск
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881646_0:67:922:586_1920x0_80_0_0_3331069a2c0000aaa52f14c2a6ff6e1d.jpg
ХАБАРОВСК, 18 янв - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил РИА Новости, что уголовное дело на Украине в отношении него и двух его однопартийцев по финансированию террористической деятельности, рассмотрение которого начнется 19 января в Киеве, не имеет никакого отношения к его работе в регионе.Шевченковский районный суд Киева назначил на 19 января подготовительное заседание по уголовному производству в отношении троих членов ЛДПР: лидера партии Владимира Жириновского, первого замруководителя фракции партии Алексея Диденко и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. По данным Генпрокуратуры Украины, они призывали собирать средства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщается на сайте "Судебная власть Украины", всем им инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 ст. 258-5 ("Финансирование терроризма организованной группой или в особо крупном размере") УК Украины, предусматривающая наказание в виде лишения свободы от 10 до12 лет с конфискацией имущества.Ранее агентство сообщало, что депутат Диденко назвал ситуацию с возбуждением на Украине уголовного дела в отношении него и коллег по фракции за поддержку ДНР и ЛНР "очередной кинокомедией". Все трое находятся в санкционных списках Украины и прибыть в страну не могут, "даже при всем желании". Дегтярев заявлял, что "обвинять их не в чем". Депутаты собирали гуманитарную помощь детям Донбасса. В 2014 году "активно поставляли детские игрушки, медикаменты, продукты питания и другие средства первой необходимости в Донецк и Луганск"."Замечу, тот факт, что на Украине решили не только возбудить уголовное дело, а ещё и собираются устроить разбирательство, лишний раз характеризует нынешние власти Украины. Эти люди из штанов выпрыгивают, чтобы убедить своих сограждан в том, что Россия – враг. Ничего из этого не выйдет. Русский и украинские народы – братья", - добавил врио губернатора края.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.
https://ria.ru/20201217/elka-1589624430.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
хабаровск
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881646_58:0:886:621_1920x0_80_0_0_a74c790f60d3b2a1dde09fa987c5eef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей диденко (политик), луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил дегтярев, лдпр, генеральная прокуратура рф, владимир жириновский, хабаровск, минск, оон, в мире

Дегтярев прокомментировал украинское уголовное дело против него

03:03 18.01.2021
 
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 18 янв - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил РИА Новости, что уголовное дело на Украине в отношении него и двух его однопартийцев по финансированию террористической деятельности, рассмотрение которого начнется 19 января в Киеве, не имеет никакого отношения к его работе в регионе.
Шевченковский районный суд Киева назначил на 19 января подготовительное заседание по уголовному производству в отношении троих членов ЛДПР: лидера партии Владимира Жириновского, первого замруководителя фракции партии Алексея Диденко и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. По данным Генпрокуратуры Украины, они призывали собирать средства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщается на сайте "Судебная власть Украины", всем им инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 ст. 258-5 ("Финансирование терроризма организованной группой или в особо крупном размере") УК Украины, предусматривающая наказание в виде лишения свободы от 10 до12 лет с конфискацией имущества.
"Честно говоря, никакой необходимости комментировать этот фарс я не вижу. Вероятно, в Киеве считают, что начать войну против двух своих регионов, Донбасса и Луганска, – это нормально, а организовывать доставку гуманитарной помощи страдающему мирному населению – преступление. Всё это не имеет никакого отношения к делам Хабаровского края, к тем проблемам, которыми я занимаюсь ежедневно", - сказал Дегтярев.
Ранее агентство сообщало, что депутат Диденко назвал ситуацию с возбуждением на Украине уголовного дела в отношении него и коллег по фракции за поддержку ДНР и ЛНР "очередной кинокомедией". Все трое находятся в санкционных списках Украины и прибыть в страну не могут, "даже при всем желании". Дегтярев заявлял, что "обвинять их не в чем". Депутаты собирали гуманитарную помощь детям Донбасса. В 2014 году "активно поставляли детские игрушки, медикаменты, продукты питания и другие средства первой необходимости в Донецк и Луганск".
"Замечу, тот факт, что на Украине решили не только возбудить уголовное дело, а ещё и собираются устроить разбирательство, лишний раз характеризует нынешние власти Украины. Эти люди из штанов выпрыгивают, чтобы убедить своих сограждан в том, что Россия – враг. Ничего из этого не выйдет. Русский и украинские народы – братья", - добавил врио губернатора края.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
17 декабря 2020, 10:26
Дегтярев выдал главам районов папки с "больными" вопросами от жителей
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.
 
Алексей Диденко (политик)Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМихаил ДегтяревЛДПРГенеральная прокуратура РФВладимир ЖириновскийХабаровскМинскООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04ФБР проверяет бойцов Нацгвардии перед инаугурацией Байдена, сообщило AP
06:56Ученые заявили об опасности "кокаиновых" бегемотов Пабло Эскобара
06:26Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов
06:21В Хабаровске задержали водителя автобуса, укравшего у подростка шапку
06:15В ЯНАО два человека погибли в результате ДТП
06:10Аналитики развеяли миф о влиянии 5G на распространение коронавируса
06:03Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США
05:57Названа причина аварийной посадки самолета во Владивостоке
05:53В аэропорту Владивостока самолет совершил аварийную посадку
05:49ФБР разыскивает семь участников захвата Капитолия, избивших полицейского
05:48СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия
05:44Вооруженный ножом приморец похитил из зоомагазина клетку с попугаями
05:20При ДТП в Хабаровском крае погиб самец амурского тигра
05:11Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы
04:44В СК выступили за ужесточение уголовной ответственности для физлиц
04:13Врач рассказала, когда имбирь работает во вред
04:08НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений
03:58Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"
03:50Британский историк восхитился ролью "Матери-Волги" для России
03:29Госдеп США прокомментировал задержание Навального
Лента новостейМолния