https://ria.ru/20210118/beremennost--1593507044.html

Гинеколог посоветовала планирующим беременность прививаться от COVID-19

Гинеколог посоветовала планирующим беременность прививаться от COVID-19

Планирующим беременность следует сделать прививку от коронавирусной инфекции, это поможет предотвратить осложнения в случае заражения вирусом, заявила главный... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:43

2021-01-18T13:43

2021-01-18T13:43

распространение коронавируса

лейла адамян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Планирующим беременность следует сделать прививку от коронавирусной инфекции, это поможет предотвратить осложнения в случае заражения вирусом, заявила главный специалист Минздрава РФ по акушерству и гинекологии, академик РАН Лейла Адамян.По ее словам, органы репродуктивной системы и репродуктивная функция находятся под угрозой воздействия коронавирусной инфекции и предотвращение осложнений – одна из первостепенных задач.Она отметила, что каждая вакцина встречается с опаской, но сейчас, по ее словам, ситуация сравнима с военным временем"Те молодые люди, что планируют беременность или лечатся от бесплодия, готовятся к экстракорпоральному оплодотворению, должны в качестве прегравидарной подготовки проводить вакцинацию", - подчеркнула Адамян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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