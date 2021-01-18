Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/beremennost--1593507044.html
Гинеколог посоветовала планирующим беременность прививаться от COVID-19
Гинеколог посоветовала планирующим беременность прививаться от COVID-19
Планирующим беременность следует сделать прививку от коронавирусной инфекции, это поможет предотвратить осложнения в случае заражения вирусом, заявила главный... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:43
2021-01-18T13:43
распространение коронавируса
лейла адамян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592982381_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_a047d7cf8486e63798d61b51c7f173bc.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Планирующим беременность следует сделать прививку от коронавирусной инфекции, это поможет предотвратить осложнения в случае заражения вирусом, заявила главный специалист Минздрава РФ по акушерству и гинекологии, академик РАН Лейла Адамян.По ее словам, органы репродуктивной системы и репродуктивная функция находятся под угрозой воздействия коронавирусной инфекции и предотвращение осложнений – одна из первостепенных задач.Она отметила, что каждая вакцина встречается с опаской, но сейчас, по ее словам, ситуация сравнима с военным временем"Те молодые люди, что планируют беременность или лечатся от бесплодия, готовятся к экстракорпоральному оплодотворению, должны в качестве прегравидарной подготовки проводить вакцинацию", - подчеркнула Адамян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592982381_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6df89fcb0d4a3563fa1f1959f57dc2ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лейла адамян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, общество

Гинеколог посоветовала планирующим беременность прививаться от COVID-19

13:43 18.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Планирующим беременность следует сделать прививку от коронавирусной инфекции, это поможет предотвратить осложнения в случае заражения вирусом, заявила главный специалист Минздрава РФ по акушерству и гинекологии, академик РАН Лейла Адамян.
"Надо с помощью вакцинации готовиться к беременности, чтобы предотвратить осложнения, которые могут привести и к смертельному исходу", - сказала Адамян в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
По ее словам, органы репродуктивной системы и репродуктивная функция находятся под угрозой воздействия коронавирусной инфекции и предотвращение осложнений – одна из первостепенных задач.
Она отметила, что каждая вакцина встречается с опаской, но сейчас, по ее словам, ситуация сравнима с военным временем
"Те молодые люди, что планируют беременность или лечатся от бесплодия, готовятся к экстракорпоральному оплодотворению, должны в качестве прегравидарной подготовки проводить вакцинацию", - подчеркнула Адамян.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаЛейла АдамянКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссийская академия наукОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
04:14Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
04:10Названы наиболее раздражающие формы общения в интернете
03:52Посол Италии в Москве привился российской вакциной "Спутник V"
03:36В Бельгии три человека погибли при столкновении поезда с автомобилем
03:32Американцы на МКС поделились едой с ожидающими поставки россиянами
03:30Россияне назвали желаемый размер пенсии для комфортной жизни
Лента новостейМолния