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Гинеколог посоветовала планирующим беременность прививаться от COVID-19
Гинеколог посоветовала планирующим беременность прививаться от COVID-19
Планирующим беременность следует сделать прививку от коронавирусной инфекции, это поможет предотвратить осложнения в случае заражения вирусом, заявила главный... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:43
2021-01-18T13:43
2021-01-18T13:43
распространение коронавируса
лейла адамян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Планирующим беременность следует сделать прививку от коронавирусной инфекции, это поможет предотвратить осложнения в случае заражения вирусом, заявила главный специалист Минздрава РФ по акушерству и гинекологии, академик РАН Лейла Адамян.По ее словам, органы репродуктивной системы и репродуктивная функция находятся под угрозой воздействия коронавирусной инфекции и предотвращение осложнений – одна из первостепенных задач.Она отметила, что каждая вакцина встречается с опаской, но сейчас, по ее словам, ситуация сравнима с военным временем"Те молодые люди, что планируют беременность или лечатся от бесплодия, готовятся к экстракорпоральному оплодотворению, должны в качестве прегравидарной подготовки проводить вакцинацию", - подчеркнула Адамян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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лейла адамян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, общество
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Планирующим беременность следует сделать прививку от коронавирусной инфекции, это поможет предотвратить осложнения в случае заражения вирусом, заявила главный специалист Минздрава РФ по акушерству и гинекологии, академик РАН Лейла Адамян
.
"Надо с помощью вакцинации готовиться к беременности, чтобы предотвратить осложнения, которые могут привести и к смертельному исходу", - сказала Адамян в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
По ее словам, органы репродуктивной системы и репродуктивная функция находятся под угрозой воздействия коронавирусной инфекции и предотвращение осложнений – одна из первостепенных задач.
Она отметила, что каждая вакцина встречается с опаской, но сейчас, по ее словам, ситуация сравнима с военным временем
"Те молодые люди, что планируют беременность или лечатся от бесплодия, готовятся к экстракорпоральному оплодотворению, должны в качестве прегравидарной подготовки проводить вакцинацию", - подчеркнула Адамян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.