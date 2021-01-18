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В Петербурге арестовали подростка, подозреваемого в двойном убийстве
В Петербурге арестовали подростка, подозреваемого в двойном убийстве
Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу несовершенному жителю Петербурга, обвиняемому в убийстве мамы и дяди,... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:00
2021-01-18T16:00
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу несовершенному жителю Петербурга, обвиняемому в убийстве мамы и дяди, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.Органами предварительного следствия установлено, что 16 января несовершеннолетний юноша в ходе ссоры, используя в качестве оружия кухонный нож, нанес не менее 16 ударов дяде, а потом матери. Они скончались от полученных ранений на месте происшествия. По данным объединённой пресс-службы судов, подростка задержали в этот же день и предъявили обвинение.В обосновании ареста следствие указало, что задержанный нигде не работает, отрицательно характеризуется по месту жительства, злоупотребляет спиртными напитками, состоит на учете в наркологическом диспансере.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали подростка, подозреваемого в двойном убийстве

16:00 18.01.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу несовершенному жителю Петербурга, обвиняемому в убийстве мамы и дяди, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Суд избрал арест. Срок меры - 15.03.2021", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 15:39
Муж рязанской журналистки признался в ее убийстве
Органами предварительного следствия установлено, что 16 января несовершеннолетний юноша в ходе ссоры, используя в качестве оружия кухонный нож, нанес не менее 16 ударов дяде, а потом матери. Они скончались от полученных ранений на месте происшествия. По данным объединённой пресс-службы судов, подростка задержали в этот же день и предъявили обвинение.
В обосновании ареста следствие указало, что задержанный нигде не работает, отрицательно характеризуется по месту жительства, злоупотребляет спиртными напитками, состоит на учете в наркологическом диспансере.
 
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