https://ria.ru/20210118/arest-1593542787.html

В Петербурге арестовали подростка, подозреваемого в двойном убийстве

В Петербурге арестовали подростка, подозреваемого в двойном убийстве

Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу несовершенному жителю Петербурга, обвиняемому в убийстве мамы и дяди,... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:00

2021-01-18T16:00

2021-01-18T16:00

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу несовершенному жителю Петербурга, обвиняемому в убийстве мамы и дяди, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.Органами предварительного следствия установлено, что 16 января несовершеннолетний юноша в ходе ссоры, используя в качестве оружия кухонный нож, нанес не менее 16 ударов дяде, а потом матери. Они скончались от полученных ранений на месте происшествия. По данным объединённой пресс-службы судов, подростка задержали в этот же день и предъявили обвинение.В обосновании ареста следствие указало, что задержанный нигде не работает, отрицательно характеризуется по месту жительства, злоупотребляет спиртными напитками, состоит на учете в наркологическом диспансере.

https://ria.ru/20210118/muzh-1593538541.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия