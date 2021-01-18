https://ria.ru/20210118/arest-1593501344.html

В Химках началось заседание по аресту Навального

В Химках началось заседание по аресту Навального

Вопрос о заключении оппозиционера Алексея Навального под стражу рассматривается в отделе полиции подмосковных Химок, заседание уже началось, сообщил РИА Новости РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:17

2021-01-18T13:17

2021-01-18T13:36

ив роше

вадим кобзев

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

химкинский городской суд

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сша

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вопрос о заключении оппозиционера Алексея Навального под стражу рассматривается в отделе полиции подмосковных Химок, заседание уже началось, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Вадим Кобзев.Позднее, около 13.00 мск, защитник отметил, что заседание уже началось. По его словам, рассматривается представление полиции о заключении Навального в СИЗО до заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный.Накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его, по данным защиты, отвезли в отдел полиции в Химки – ближайшему к Шереметьево крупному городу. По данным ФСИН, он задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.После задержания США, Британия, Германия и другие страны призвали Россию освободить оппозиционера. На это глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что цель западных стран - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку".У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.

https://ria.ru/20210118/otkaz-1593489991.html

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593489596.html

германия

сша

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ив роше, вадим кобзев, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), химкинский городской суд, германия, сша, химки, происшествия