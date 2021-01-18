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В Химках началось заседание по аресту Навального
В Химках началось заседание по аресту Навального
Вопрос о заключении оппозиционера Алексея Навального под стражу рассматривается в отделе полиции подмосковных Химок, заседание уже началось, сообщил РИА Новости РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:17
2021-01-18T13:36
ив роше
вадим кобзев
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
химкинский городской суд
германия
сша
химки
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вопрос о заключении оппозиционера Алексея Навального под стражу рассматривается в отделе полиции подмосковных Химок, заседание уже началось, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Вадим Кобзев.Позднее, около 13.00 мск, защитник отметил, что заседание уже началось. По его словам, рассматривается представление полиции о заключении Навального в СИЗО до заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный.Накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его, по данным защиты, отвезли в отдел полиции в Химки – ближайшему к Шереметьево крупному городу. По данным ФСИН, он задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.После задержания США, Британия, Германия и другие страны призвали Россию освободить оппозиционера. На это глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что цель западных стран - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку".У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
https://ria.ru/20210118/otkaz-1593489991.html
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593489596.html
германия
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ив роше, вадим кобзев, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), химкинский городской суд, германия, сша, химки, происшествия

В Химках началось заседание по аресту Навального

13:17 18.01.2021 (обновлено: 13:36 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки, куда доставлен Алексей Навальный, накануне задержанный в аэропорту Шереметьево
Здание 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки, куда доставлен Алексей Навальный, накануне задержанный в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вопрос о заключении оппозиционера Алексея Навального под стражу рассматривается в отделе полиции подмосковных Химок, заседание уже началось, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Вадим Кобзев.
"Полиция уведомила, что судья Химкинского городского суда рассмотрит вопрос о заключении Навального под стражу 18 января. Представление рассмотрят в здании 2-го оперативного полка УМВД по городу Химки", - сказал адвокат.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 12:32
Лавров прокомментировал отказ Запада передать сведения по Навальному
Позднее, около 13.00 мск, защитник отметил, что заседание уже началось. По его словам, рассматривается представление полиции о заключении Навального в СИЗО до заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный.
Накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его, по данным защиты, отвезли в отдел полиции в Химки – ближайшему к Шереметьево крупному городу. По данным ФСИН, он задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 12:32
Лавров: России не передали доказательств отравления Навального
После задержания США, Британия, Германия и другие страны призвали Россию освободить оппозиционера. На это глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что цель западных стран - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку".
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
 
Ив РошеВадим КобзевСергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Химкинский городской судГерманияСШАХимкиПроисшествия
 
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