В Химках началось заседание по аресту Навального
13:17 18.01.2021 (обновлено: 13:36 18.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки, куда доставлен Алексей Навальный, накануне задержанный в аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вопрос о заключении оппозиционера Алексея Навального под стражу рассматривается в отделе полиции подмосковных Химок, заседание уже началось, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Вадим Кобзев.
"Полиция уведомила, что судья Химкинского городского суда рассмотрит вопрос о заключении Навального под стражу 18 января. Представление рассмотрят в здании 2-го оперативного полка УМВД по городу Химки", - сказал адвокат.
Позднее, около 13.00 мск, защитник отметил, что заседание уже началось. По его словам, рассматривается представление полиции о заключении Навального в СИЗО до заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный.
Накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его, по данным защиты, отвезли в отдел полиции в Химки – ближайшему к Шереметьево крупному городу. По данным ФСИН, он задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
После задержания США, Британия, Германия и другие страны призвали Россию освободить оппозиционера. На это глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что цель западных стран - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку".