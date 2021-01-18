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https://ria.ru/20210118/-telegram-1593500921.html
Эксперт оценил перспективы удаления Telegram из AppStore
Эксперт оценил перспективы удаления Telegram из AppStore
Перспектива удаления Telegram из AppStore сомнительна – требующей этого организации Coalition for a Safer Web придется обосновать свои претензии, а... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:14
2021-01-18T13:14
капитолий
telegram (приложение)
google android
apple
павел дуров
сша
технологии
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Перспектива удаления Telegram из AppStore сомнительна – требующей этого организации Coalition for a Safer Web придется обосновать свои претензии, а администрация мессенджера сможет доказать, что удаляет весь запрещенный контент, заявил РИА Новости глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.В понедельник Washington Post написала, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web ("Коалиция за свободный интернет") подала иск к компании Apple с требованием удалить Telegram из ее магазина приложений. Газета сообщает, что НКО выступает за удаление из соцсетей контента с экстремистским, по мнению ее участников, содержанием. Организация полагает, что Telegram продемонстрировал неспособность пресечь жестокие дискуссии после беспорядков в Капитолии и распространял сообщения неонацистского и расистского характера.По его мнению, требование НКО, напротив, может повысить популярность Telegram. "Самое главное, чему поспособствует этот иск на текущем этапе - это популяризации мессенджера Telegram в Америке. Так как все запрещаемое и гонимое привлекает внимание и СМИ, и пользователей", - уверен эксперт.Зыков напомнил, что Дуров, опасаясь удаления Telegram в США по политическим причинам, начал готовить версию мессенджера для браузера, а также призвал пользователей переходить на устройства с ОС Android.
https://ria.ru/20210118/telegram-1593484219.html
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капитолий, telegram (приложение), google android, apple, павел дуров, сша, технологии, общество

Эксперт оценил перспективы удаления Telegram из AppStore

13:14 18.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Перспектива удаления Telegram из AppStore сомнительна – требующей этого организации Coalition for a Safer Web придется обосновать свои претензии, а администрация мессенджера сможет доказать, что удаляет весь запрещенный контент, заявил РИА Новости глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
В понедельник Washington Post написала, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web ("Коалиция за свободный интернет") подала иск к компании Apple с требованием удалить Telegram из ее магазина приложений. Газета сообщает, что НКО выступает за удаление из соцсетей контента с экстремистским, по мнению ее участников, содержанием. Организация полагает, что Telegram продемонстрировал неспособность пресечь жестокие дискуссии после беспорядков в Капитолии и распространял сообщения неонацистского и расистского характера.
"Судебные процессы в США могут идти довольно долго – годами, и НКО нужно будет доказать обоснованность претензий. Если это дело не заверяется формально, чтобы начать сворачивать работу мессенджера в США, то перспектива так себе, потому что Павел Дуров (основатель Telegram – ред.) сможет доказать, что они удаляют весь запрещенный контент по жалобам пользователей", - прокомментировал глава АППСИМ.
По его мнению, требование НКО, напротив, может повысить популярность Telegram. "Самое главное, чему поспособствует этот иск на текущем этапе - это популяризации мессенджера Telegram в Америке. Так как все запрещаемое и гонимое привлекает внимание и СМИ, и пользователей", - уверен эксперт.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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"Будет интересно". Лавров оценил попытки США помешать работе Telegram
Зыков напомнил, что Дуров, опасаясь удаления Telegram в США по политическим причинам, начал готовить версию мессенджера для браузера, а также призвал пользователей переходить на устройства с ОС Android.
"Нужно понимать, что в iOS нельзя устанавливать приложение из неофициального магазина приложений, а в Android можно. Поэтому Дуров призывал всех переходить на Android, так как там есть неофициальные магазины приложений, например, у Huawei - App Gallery. Оттуда можно установить Telegram. Или можно просто скачать саму программу в разрешении APK с сайта и установить мессенджер", - отметил эксперт.
 
КапитолийTelegram (приложение)Google AndroidAppleПавел ДуровСШАТехнологииОбщество
 
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