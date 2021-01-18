Эксперт оценил перспективы удаления Telegram из AppStore
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Перспектива удаления Telegram из AppStore сомнительна – требующей этого организации Coalition for a Safer Web придется обосновать свои претензии, а администрация мессенджера сможет доказать, что удаляет весь запрещенный контент, заявил РИА Новости глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.
В понедельник Washington Post написала, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web ("Коалиция за свободный интернет") подала иск к компании Apple с требованием удалить Telegram из ее магазина приложений. Газета сообщает, что НКО выступает за удаление из соцсетей контента с экстремистским, по мнению ее участников, содержанием. Организация полагает, что Telegram продемонстрировал неспособность пресечь жестокие дискуссии после беспорядков в Капитолии и распространял сообщения неонацистского и расистского характера.
"Судебные процессы в США могут идти довольно долго – годами, и НКО нужно будет доказать обоснованность претензий. Если это дело не заверяется формально, чтобы начать сворачивать работу мессенджера в США, то перспектива так себе, потому что Павел Дуров (основатель Telegram – ред.) сможет доказать, что они удаляют весь запрещенный контент по жалобам пользователей", - прокомментировал глава АППСИМ.
По его мнению, требование НКО, напротив, может повысить популярность Telegram. "Самое главное, чему поспособствует этот иск на текущем этапе - это популяризации мессенджера Telegram в Америке. Так как все запрещаемое и гонимое привлекает внимание и СМИ, и пользователей", - уверен эксперт.
"Нужно понимать, что в iOS нельзя устанавливать приложение из неофициального магазина приложений, а в Android можно. Поэтому Дуров призывал всех переходить на Android, так как там есть неофициальные магазины приложений, например, у Huawei - App Gallery. Оттуда можно установить Telegram. Или можно просто скачать саму программу в разрешении APK с сайта и установить мессенджер", - отметил эксперт.