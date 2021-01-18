https://ria.ru/20210118/-telegram-1593500921.html

Эксперт оценил перспективы удаления Telegram из AppStore

Эксперт оценил перспективы удаления Telegram из AppStore

Перспектива удаления Telegram из AppStore сомнительна – требующей этого организации Coalition for a Safer Web придется обосновать свои претензии, а... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:14

2021-01-18T13:14

2021-01-18T13:14

капитолий

telegram (приложение)

google android

apple

павел дуров

сша

технологии

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Перспектива удаления Telegram из AppStore сомнительна – требующей этого организации Coalition for a Safer Web придется обосновать свои претензии, а администрация мессенджера сможет доказать, что удаляет весь запрещенный контент, заявил РИА Новости глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.В понедельник Washington Post написала, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web ("Коалиция за свободный интернет") подала иск к компании Apple с требованием удалить Telegram из ее магазина приложений. Газета сообщает, что НКО выступает за удаление из соцсетей контента с экстремистским, по мнению ее участников, содержанием. Организация полагает, что Telegram продемонстрировал неспособность пресечь жестокие дискуссии после беспорядков в Капитолии и распространял сообщения неонацистского и расистского характера.По его мнению, требование НКО, напротив, может повысить популярность Telegram. "Самое главное, чему поспособствует этот иск на текущем этапе - это популяризации мессенджера Telegram в Америке. Так как все запрещаемое и гонимое привлекает внимание и СМИ, и пользователей", - уверен эксперт.Зыков напомнил, что Дуров, опасаясь удаления Telegram в США по политическим причинам, начал готовить версию мессенджера для браузера, а также призвал пользователей переходить на устройства с ОС Android.

https://ria.ru/20210118/telegram-1593484219.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, telegram (приложение), google android, apple, павел дуров, сша, технологии, общество