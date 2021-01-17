https://ria.ru/20210117/tank-1593413794.html

Российские военные исполнили мечту подростка побывать в танке

Российские военные исполнили мечту подростка побывать в танке

Танкисты армейского корпуса Балтийского флота исполнили новогоднее желание 12-летнего Максима из Калининграда, воспитанника центра помощи детям, оставшимся без... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T17:40

2021-01-17T17:40

2021-01-17T18:39

хорошие новости

россия

т-72б3м

роман мартов

балтийский флот вмф россии

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 17 янв — РИА Новости. Танкисты армейского корпуса Балтийского флота исполнили новогоднее желание 12-летнего Максима из Калининграда, воспитанника центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Надежда". Об этом журналистам рассказал представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.Он пояснил, что мальчик "захотел узнать, что представляет из себя настоящий боевой танк".В парке боевых машин командир танкового взвода лейтенант Максим Карталов показал гостю танк Т-72Б3М и рассказал об основных характеристиках, боевых возможностях и преимуществах перед аналогичными боевыми машинами. Затем Максим попробовал себя на месте механика-водителя.После этого вместе с командиром танкового взвода Максим запустил двигатель и произвел прицеливание через обновленный прицел "Сосна-У" главного оружия Т-72Б3М — 125-миллиметровую гладкоствольную пушку.Подростку рассказали, где в танке находится боезапас, чем вооружены танкисты, где хранится их личное оружие и как они связываются между собой.На прошлой неделе летчики морской авиации Балтийского флота исполнили новогоднее желание еще одного воспитанника центра помощи детям, 11-летнего Артема из Калининграда, который мечтал побывать в кабине истребителя.

https://ria.ru/20210115/mechta-1593154700.html

https://ria.ru/20210115/mashina-1593184087.html

россия

калининград

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россия, т-72б3м, роман мартов, балтийский флот вмф россии, калининград