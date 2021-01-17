https://ria.ru/20210117/rozhdaemost-1593421937.html

В Ростове-на-Дону проверили больницу, где завышали данные по рождаемости

В Ростове-на-Дону проверили больницу, где завышали данные по рождаемости

Росздравнадзор проводил проверку качества оказания медпомощи беременным женщинам и детям в Ростовской области, где сообщалось о нарушениях в 2017-2018 годах... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T19:32

2021-01-17T19:32

2021-01-17T19:32

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

ростовская область

происшествия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проводил проверку качества оказания медпомощи беременным женщинам и детям в Ростовской области, где сообщалось о нарушениях в 2017-2018 годах ради улучшения статистики, все результаты проверки были переданы в Следственный комитет России, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.Ранее в СМИ появилась информация, что в Ростовской области в 2017-2018 годах врачей вынуждали не отправлять матерей из сельской местности с угрозой преждевременных родов и недоношенных младенцев в перинатальный центр, а оставлять в районных больницах, а также оформлять умерших детей как мертворожденных, чтобы улучшить показатели статистики.Все результаты проверки переданы в Следственный комитет Российской Федерации, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200601/1572305155.html

россия

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростовская область, происшествия