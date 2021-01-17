В Ростове-на-Дону проверили больницу, где завышали данные по рождаемости
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проводил проверку качества оказания медпомощи беременным женщинам и детям в Ростовской области, где сообщалось о нарушениях в 2017-2018 годах ради улучшения статистики, все результаты проверки были переданы в Следственный комитет России, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Ростовской области в 2017-2018 годах врачей вынуждали не отправлять матерей из сельской местности с угрозой преждевременных родов и недоношенных младенцев в перинатальный центр, а оставлять в районных больницах, а также оформлять умерших детей как мертворожденных, чтобы улучшить показатели статистики.
"В 2018 году Росздравнадзором была проведена тщательная проверка качества оказания медицинской помощи беременным женщинам и детям. По итогам проверки, в связи c выявленными нарушениями в оказании медпомощи, от должности был отстранен главный врач Ростовского перинатального центра Валерий Буштырев",- говорится в сообщении.
Все результаты проверки переданы в Следственный комитет Российской Федерации, уточнили в пресс-службе.
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