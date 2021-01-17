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В Ростове-на-Дону проверили больницу, где завышали данные по рождаемости
В Ростове-на-Дону проверили больницу, где завышали данные по рождаемости
Росздравнадзор проводил проверку качества оказания медпомощи беременным женщинам и детям в Ростовской области, где сообщалось о нарушениях в 2017-2018 годах... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T19:32
2021-01-17T19:32
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проводил проверку качества оказания медпомощи беременным женщинам и детям в Ростовской области, где сообщалось о нарушениях в 2017-2018 годах ради улучшения статистики, все результаты проверки были переданы в Следственный комитет России, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.Ранее в СМИ появилась информация, что в Ростовской области в 2017-2018 годах врачей вынуждали не отправлять матерей из сельской местности с угрозой преждевременных родов и недоношенных младенцев в перинатальный центр, а оставлять в районных больницах, а также оформлять умерших детей как мертворожденных, чтобы улучшить показатели статистики.Все результаты проверки переданы в Следственный комитет Российской Федерации, уточнили в пресс-службе.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростовская область, происшествия

В Ростове-на-Дону проверили больницу, где завышали данные по рождаемости

19:32 17.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкНовогодний трамвай с артистами на открытой платформе у Собора Рождества Пресвятой Богородицы в предновогоднем Ростове-на-Дону
Новогодний трамвай с артистами на открытой платформе у Собора Рождества Пресвятой Богородицы в предновогоднем Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проводил проверку качества оказания медпомощи беременным женщинам и детям в Ростовской области, где сообщалось о нарушениях в 2017-2018 годах ради улучшения статистики, все результаты проверки были переданы в Следственный комитет России, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Ростовской области в 2017-2018 годах врачей вынуждали не отправлять матерей из сельской местности с угрозой преждевременных родов и недоношенных младенцев в перинатальный центр, а оставлять в районных больницах, а также оформлять умерших детей как мертворожденных, чтобы улучшить показатели статистики.

"В 2018 году Росздравнадзором была проведена тщательная проверка качества оказания медицинской помощи беременным женщинам и детям. По итогам проверки, в связи c выявленными нарушениями в оказании медпомощи, от должности был отстранен главный врач Ростовского перинатального центра Валерий Буштырев",- говорится в сообщении.

Все результаты проверки переданы в Следственный комитет Российской Федерации, уточнили в пресс-службе.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 01.06.2020
1 июня 2020, 16:58
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Ростовская областьПроисшествия
 
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