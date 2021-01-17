Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210117/romany-1591593028.html
"Как мы любили": звездные романы, о которых забыли
"Как мы любили": звездные романы, о которых забыли
После шести лет брака, похоже, на развод решились звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян и музыкант Канье Уэст. Скоро их супружеский союз станет... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T08:00
2021-01-17T08:00
канье уэст
кимберли кардашян
семья
любовь
сара джессика паркер
рене зеллвегер
джейми дорнан
маколей калкин
сальма хайек
мила кунис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591537254_0:268:1648:1195_1920x0_80_0_0_28342f8372c7e2ee957af20cd119a777.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. После шести лет брака, похоже, на развод решились звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян и музыкант Канье Уэст. Скоро их супружеский союз станет достоянием истории шоу-бизнеса — как и многие другие. О самых знаменитых парах последних десятилетий — в фотоленте РИА Новости.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591537254_0:8:1648:1244_1920x0_80_0_0_455e5ac64aec43d3206daa40dd44b8dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
канье уэст, кимберли кардашян, семья, любовь, сара джессика паркер, рене зеллвегер, джейми дорнан, маколей калкин, сальма хайек, мила кунис, райан гослинг, эдвард нортон, сандра буллок, роберт дауни-младший, брэдли купер, эштон катчер, кира найтли, джулия робертс, фото

"Как мы любили": звездные романы, о которых забыли

08:00 17.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. После шести лет брака, похоже, на развод решились звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян и музыкант Канье Уэст. Скоро их супружеский союз станет достоянием истории шоу-бизнеса — как и многие другие. О самых знаменитых парах последних десятилетий — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Lia Toby, Charles Sykes

Роберт Дауни — младший и Сара Джессика Паркер

В 1980-х это была одна из самых обаятельных пар Голливуда. Актеры познакомились на съемках фильма "Перворожденный" и через несколько недель уже жили вместе в роскошном особняке в Лос-Анджелесе.

На красных дорожках они часто появлялись вдвоем и не стеснялись проявлять чувства друг к другу перед объективами фотокамер.

Однако спустя восемь лет, в 1991-м, яркий и бурный роман закончился — как говорили, из-за пристрастия Роберта Дауни — младшего к наркотикам и алкоголю.

Актер Роберт Дауни-младший и актриса Сара Джессика Паркер
1 из 8

Роберт Дауни — младший и Сара Джессика Паркер

В 1980-х это была одна из самых обаятельных пар Голливуда. Актеры познакомились на съемках фильма "Перворожденный" и через несколько недель уже жили вместе в роскошном особняке в Лос-Анджелесе.

На красных дорожках они часто появлялись вдвоем и не стеснялись проявлять чувства друг к другу перед объективами фотокамер.

Однако спустя восемь лет, в 1991-м, яркий и бурный роман закончился — как говорили, из-за пристрастия Роберта Дауни — младшего к наркотикам и алкоголю.

© AP Photo / Lia Toby, Charles Sykes
© AP Photo / Mark Schiefelbein, Evan Agostini

Том Круз и Шер

Впервые они увидели друг друга на свадьбе Шона Пенна и Мадонны в 1985-м, когда Шер было 39, а Крузу 23. Потом — на приеме в Белом доме, куда их пригласили обсудить проблемы дислексии, которой они оба страдали. Это их сблизило. Роман продлился совсем недолго, но Шер и спустя много лет признавалась, что Том Круз остается "в пятерке лучших любовников".

Актер Том Круз и певица Шер
2 из 8

Том Круз и Шер

Впервые они увидели друг друга на свадьбе Шона Пенна и Мадонны в 1985-м, когда Шер было 39, а Крузу 23. Потом — на приеме в Белом доме, куда их пригласили обсудить проблемы дислексии, которой они оба страдали. Это их сблизило. Роман продлился совсем недолго, но Шер и спустя много лет признавалась, что Том Круз остается "в пятерке лучших любовников".

© AP Photo / Mark Schiefelbein, Evan Agostini
© AP Photo / Joel C Ryan, Hau Dinh

Джулия Робертс и Лиам Нисон

Встречались с 1988 по 1990-й после того, как снялись в романтической комедии "Удовлетворение" (1988). Знакомые утверждали, что Лиам Нисон вел себя с Джулией Робертс "как настоящий джентльмен".

Потом у Джулии Робертс было еще несколько непродолжительных романов, в том числе с обладателем "Золотого глобуса" Кифером Сазерлендом.

Актер Лиам Ниссон и актриса Джулия Робертс
3 из 8

Джулия Робертс и Лиам Нисон

Встречались с 1988 по 1990-й после того, как снялись в романтической комедии "Удовлетворение" (1988). Знакомые утверждали, что Лиам Нисон вел себя с Джулией Робертс "как настоящий джентльмен".

Потом у Джулии Робертс было еще несколько непродолжительных романов, в том числе с обладателем "Золотого глобуса" Кифером Сазерлендом.

© AP Photo / Joel C Ryan, Hau Dinh
© AP Photo / Kevork Djansezian

Эдвард Нортон и Сальма Хайек

Считается, что они встречались с 1999 года. По одной из версий, актеров познакомил мануальный терапевт.

Роман продолжался четыре года. Хотя оба были в центре внимания СМИ, паре удалось сохранить отношения в тайне. Остались лишь несколько фотографий, на которых они вместе позируют на красной дорожке, держась за руки, а также общая работа над фильмом "Фрида" (2002).

Актриса Сальма Хайек и актер Эдвард Нортон
4 из 8

Эдвард Нортон и Сальма Хайек

Считается, что они встречались с 1999 года. По одной из версий, актеров познакомил мануальный терапевт.

Роман продолжался четыре года. Хотя оба были в центре внимания СМИ, паре удалось сохранить отношения в тайне. Остались лишь несколько фотографий, на которых они вместе позируют на красной дорожке, держась за руки, а также общая работа над фильмом "Фрида" (2002).

© AP Photo / Kevork Djansezian
© AFP 2020 / Ethan Miller

Маколей Калкин и Мила Кунис

Сейчас трудно поверить, что звезда фильма "Один дома" и супруга Эштона Катчера когда-то были вместе. Они встречались с 2002 по 2011-й, когда карьера Милы Кунис стремительно пошла вверх, а о Маколее Калкине стали забывать.

И хотя роман был продолжительным, о нем практически ничего не известно, так как оба актера не давали никаких комментариев даже после расставания. Единственное, о чем тогда сообщали, что Калкин и Кунис "разошлись мирно".

Лишь почти спустя десять лет актриса призналась, что именно она виновата в разрыве — слишком уж тогда была молода. "Это я все испортила. Став свободной, я поняла: мне просто нужно было разобраться в себе", — рассказала Мила Кунис. И добавила, что обид друг на друга у них с Калкиным нет.

Актер Маколей Калкин и актриса Мила Кунис
5 из 8

Маколей Калкин и Мила Кунис

Сейчас трудно поверить, что звезда фильма "Один дома" и супруга Эштона Катчера когда-то были вместе. Они встречались с 2002 по 2011-й, когда карьера Милы Кунис стремительно пошла вверх, а о Маколее Калкине стали забывать.

И хотя роман был продолжительным, о нем практически ничего не известно, так как оба актера не давали никаких комментариев даже после расставания. Единственное, о чем тогда сообщали, что Калкин и Кунис "разошлись мирно".

Лишь почти спустя десять лет актриса призналась, что именно она виновата в разрыве — слишком уж тогда была молода. "Это я все испортила. Став свободной, я поняла: мне просто нужно было разобраться в себе", — рассказала Мила Кунис. И добавила, что обид друг на друга у них с Калкиным нет.

© AFP 2020 / Ethan Miller
© AFP 2020 / Francois Guillot

Райан Гослинг и Сандра Буллок

Райана Гослинга сложно представить с кем-то, кроме партнерши по фильму "Дневник памяти" Рэйчел Макадамс, с которой у него был долгий и бурный роман, или с его нынешней спутницей Евой Мендес.

Однако до этого он с 2002 по 2003-й встречался с Сандрой Буллок. Актеры несколько раз появились на красной дорожке как пара.

Актриса Сандра Буллок с актером Райаном Гослингом
6 из 8

Райан Гослинг и Сандра Буллок

Райана Гослинга сложно представить с кем-то, кроме партнерши по фильму "Дневник памяти" Рэйчел Макадамс, с которой у него был долгий и бурный роман, или с его нынешней спутницей Евой Мендес.

Однако до этого он с 2002 по 2003-й встречался с Сандрой Буллок. Актеры несколько раз появились на красной дорожке как пара.

© AFP 2020 / Francois Guillot
© AFP 2020 / Kevin Winter

Брэдли Купер и Рене Зеллвегер

Еще один непродолжительный, но яркий роман — с 2009 по 2011-й. Актеры познакомились на съемках триллера "Дело № 39".

В феврале прошлого года Купер и Зеллвегер встретились на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" и тепло пообщались, не скрываясь от фотокамер.

Актриса Рене Зеллвегер и актер Брэдли Купер
7 из 8

Брэдли Купер и Рене Зеллвегер

Еще один непродолжительный, но яркий роман — с 2009 по 2011-й. Актеры познакомились на съемках триллера "Дело № 39".

В феврале прошлого года Купер и Зеллвегер встретились на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" и тепло пообщались, не скрываясь от фотокамер.

© AFP 2020 / Kevin Winter
© AP Photo / Joel C Ryan

Джейми Дорнан и Кира Найтли

Познакомились в 2003-м на фотосессии для одного известного бренда. Начали встречаться.

Скрывали это, однако папарацци все же ловили их, когда они вместе ходили за продуктами.

Расстались в 2005-м. Считается, что это произошло из-за популярности Киры Найтли, которая приобрела всемирную известность после ролей в "Пиратах Карибского моря" и "Короле Артуре".

Актер Джейми Дорнан и актриса Кира Найтли
8 из 8

Джейми Дорнан и Кира Найтли

Познакомились в 2003-м на фотосессии для одного известного бренда. Начали встречаться.

Скрывали это, однако папарацци все же ловили их, когда они вместе ходили за продуктами.

Расстались в 2005-м. Считается, что это произошло из-за популярности Киры Найтли, которая приобрела всемирную известность после ролей в "Пиратах Карибского моря" и "Короле Артуре".

© AP Photo / Joel C Ryan
 
ШоубизКанье УэстКимберли КардашянСемьяЛюбовьСара Джессика ПаркерРене ЗеллвегерДжейми ДорнанМаколей КалкинСальма ХайекМила КунисРайан ГослингЭдвард НортонСандра БуллокРоберт Дауни-младшийБрэдли КуперЭштон КатчерКира НайтлиДжулия Робертс
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Роскомнадзор потребовал снять ограничения с "Постскриптума" на YouTube
15:01Турция направила фрегат к месту крушения российского сухогруза
14:56Анестезиолог из Кемерово спас жизнь девочке в небе над Атлантикой
14:48В США выявили 198 тысяч новых случаев COVID-19
14:39Два члена экипажа затонувшего российского судна погибли
14:27В Турции спасли пятерых моряков с затонувшего российского сухогруза
14:23Глава комитета Госдумы назвал Антошкина удивительным человеком
14:06Самолет Магас — Москва сел в Минводах из-за проблем с сердцем у пассажира
13:46В Петербурге пенсионер и его сын спасли 96-летнюю блокадницу
13:39Собянин поблагодарил соцработников за помощь пенсионерам в праздники
13:35Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции
13:26Шаманов назвал Антошкина профессионалом высочайшего класса
13:24В Германии за сутки выявили 13,8 тысячи новых случаев COVID-19
13:21В Австрии продлили третий жесткий локдаун
13:19В Буйнакске число обратившихся к медикам с отравлением выросло до 303
13:18В России ответили на слова Шредера о воссоединении с Крымом
13:12У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки Pfizer
13:07СМИ узнали, куда делись записи переводчика со встречи Трампа и Путина
12:53Антошкин беззаветно служил Родине, заявил Володин
12:46Грачевский вырастил "Ералаш" как своего ребенка, заявил поэт Осиашвили
Лента новостейМолния