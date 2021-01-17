"Как мы любили": звездные романы, о которых забыли

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Роберт Дауни — младший и Сара Джессика Паркер

В 1980-х это была одна из самых обаятельных пар Голливуда. Актеры познакомились на съемках фильма "Перворожденный" и через несколько недель уже жили вместе в роскошном особняке в Лос-Анджелесе.

На красных дорожках они часто появлялись вдвоем и не стеснялись проявлять чувства друг к другу перед объективами фотокамер.

Однако спустя восемь лет, в 1991-м, яркий и бурный роман закончился — как говорили, из-за пристрастия Роберта Дауни — младшего к наркотикам и алкоголю.