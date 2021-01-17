"Как мы любили": звездные романы, о которых забыли
Роберт Дауни — младший и Сара Джессика Паркер
В 1980-х это была одна из самых обаятельных пар Голливуда. Актеры познакомились на съемках фильма "Перворожденный" и через несколько недель уже жили вместе в роскошном особняке в Лос-Анджелесе.
На красных дорожках они часто появлялись вдвоем и не стеснялись проявлять чувства друг к другу перед объективами фотокамер.
Однако спустя восемь лет, в 1991-м, яркий и бурный роман закончился — как говорили, из-за пристрастия Роберта Дауни — младшего к наркотикам и алкоголю.
Роберт Дауни — младший и Сара Джессика Паркер
В 1980-х это была одна из самых обаятельных пар Голливуда. Актеры познакомились на съемках фильма "Перворожденный" и через несколько недель уже жили вместе в роскошном особняке в Лос-Анджелесе.
На красных дорожках они часто появлялись вдвоем и не стеснялись проявлять чувства друг к другу перед объективами фотокамер.
Однако спустя восемь лет, в 1991-м, яркий и бурный роман закончился — как говорили, из-за пристрастия Роберта Дауни — младшего к наркотикам и алкоголю.
Том Круз и Шер
Впервые они увидели друг друга на свадьбе Шона Пенна и Мадонны в 1985-м, когда Шер было 39, а Крузу 23. Потом — на приеме в Белом доме, куда их пригласили обсудить проблемы дислексии, которой они оба страдали. Это их сблизило. Роман продлился совсем недолго, но Шер и спустя много лет признавалась, что Том Круз остается "в пятерке лучших любовников".
Том Круз и Шер
Впервые они увидели друг друга на свадьбе Шона Пенна и Мадонны в 1985-м, когда Шер было 39, а Крузу 23. Потом — на приеме в Белом доме, куда их пригласили обсудить проблемы дислексии, которой они оба страдали. Это их сблизило. Роман продлился совсем недолго, но Шер и спустя много лет признавалась, что Том Круз остается "в пятерке лучших любовников".
Джулия Робертс и Лиам Нисон
Встречались с 1988 по 1990-й после того, как снялись в романтической комедии "Удовлетворение" (1988). Знакомые утверждали, что Лиам Нисон вел себя с Джулией Робертс "как настоящий джентльмен".
Потом у Джулии Робертс было еще несколько непродолжительных романов, в том числе с обладателем "Золотого глобуса" Кифером Сазерлендом.
Джулия Робертс и Лиам Нисон
Встречались с 1988 по 1990-й после того, как снялись в романтической комедии "Удовлетворение" (1988). Знакомые утверждали, что Лиам Нисон вел себя с Джулией Робертс "как настоящий джентльмен".
Потом у Джулии Робертс было еще несколько непродолжительных романов, в том числе с обладателем "Золотого глобуса" Кифером Сазерлендом.
Эдвард Нортон и Сальма Хайек
Считается, что они встречались с 1999 года. По одной из версий, актеров познакомил мануальный терапевт.
Роман продолжался четыре года. Хотя оба были в центре внимания СМИ, паре удалось сохранить отношения в тайне. Остались лишь несколько фотографий, на которых они вместе позируют на красной дорожке, держась за руки, а также общая работа над фильмом "Фрида" (2002).
Эдвард Нортон и Сальма Хайек
Считается, что они встречались с 1999 года. По одной из версий, актеров познакомил мануальный терапевт.
Роман продолжался четыре года. Хотя оба были в центре внимания СМИ, паре удалось сохранить отношения в тайне. Остались лишь несколько фотографий, на которых они вместе позируют на красной дорожке, держась за руки, а также общая работа над фильмом "Фрида" (2002).
Маколей Калкин и Мила Кунис
Сейчас трудно поверить, что звезда фильма "Один дома" и супруга Эштона Катчера когда-то были вместе. Они встречались с 2002 по 2011-й, когда карьера Милы Кунис стремительно пошла вверх, а о Маколее Калкине стали забывать.
И хотя роман был продолжительным, о нем практически ничего не известно, так как оба актера не давали никаких комментариев даже после расставания. Единственное, о чем тогда сообщали, что Калкин и Кунис "разошлись мирно".
Лишь почти спустя десять лет актриса призналась, что именно она виновата в разрыве — слишком уж тогда была молода. "Это я все испортила. Став свободной, я поняла: мне просто нужно было разобраться в себе", — рассказала Мила Кунис. И добавила, что обид друг на друга у них с Калкиным нет.
Маколей Калкин и Мила Кунис
Сейчас трудно поверить, что звезда фильма "Один дома" и супруга Эштона Катчера когда-то были вместе. Они встречались с 2002 по 2011-й, когда карьера Милы Кунис стремительно пошла вверх, а о Маколее Калкине стали забывать.
И хотя роман был продолжительным, о нем практически ничего не известно, так как оба актера не давали никаких комментариев даже после расставания. Единственное, о чем тогда сообщали, что Калкин и Кунис "разошлись мирно".
Лишь почти спустя десять лет актриса призналась, что именно она виновата в разрыве — слишком уж тогда была молода. "Это я все испортила. Став свободной, я поняла: мне просто нужно было разобраться в себе", — рассказала Мила Кунис. И добавила, что обид друг на друга у них с Калкиным нет.
Райан Гослинг и Сандра Буллок
Райана Гослинга сложно представить с кем-то, кроме партнерши по фильму "Дневник памяти" Рэйчел Макадамс, с которой у него был долгий и бурный роман, или с его нынешней спутницей Евой Мендес.
Однако до этого он с 2002 по 2003-й встречался с Сандрой Буллок. Актеры несколько раз появились на красной дорожке как пара.
Райан Гослинг и Сандра Буллок
Райана Гослинга сложно представить с кем-то, кроме партнерши по фильму "Дневник памяти" Рэйчел Макадамс, с которой у него был долгий и бурный роман, или с его нынешней спутницей Евой Мендес.
Однако до этого он с 2002 по 2003-й встречался с Сандрой Буллок. Актеры несколько раз появились на красной дорожке как пара.
Брэдли Купер и Рене Зеллвегер
Еще один непродолжительный, но яркий роман — с 2009 по 2011-й. Актеры познакомились на съемках триллера "Дело № 39".
В феврале прошлого года Купер и Зеллвегер встретились на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" и тепло пообщались, не скрываясь от фотокамер.
Брэдли Купер и Рене Зеллвегер
Еще один непродолжительный, но яркий роман — с 2009 по 2011-й. Актеры познакомились на съемках триллера "Дело № 39".
В феврале прошлого года Купер и Зеллвегер встретились на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" и тепло пообщались, не скрываясь от фотокамер.
Джейми Дорнан и Кира Найтли
Познакомились в 2003-м на фотосессии для одного известного бренда. Начали встречаться.
Скрывали это, однако папарацци все же ловили их, когда они вместе ходили за продуктами.
Расстались в 2005-м. Считается, что это произошло из-за популярности Киры Найтли, которая приобрела всемирную известность после ролей в "Пиратах Карибского моря" и "Короле Артуре".
Джейми Дорнан и Кира Найтли
Познакомились в 2003-м на фотосессии для одного известного бренда. Начали встречаться.
Скрывали это, однако папарацци все же ловили их, когда они вместе ходили за продуктами.
Расстались в 2005-м. Считается, что это произошло из-за популярности Киры Найтли, которая приобрела всемирную известность после ролей в "Пиратах Карибского моря" и "Короле Артуре".