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СМИ сообщили о планах Канье Уэста после развода с Ким Кардашьян
СМИ сообщили о планах Канье Уэста после развода с Ким Кардашьян
СМИ узнали о планах Канье Уэста после развода с телезвездой Ким Кардашьян. По информации Mirror, он планирует переехать в Лондон. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:41
2021-01-11T15:41
2021-01-11T16:14
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. СМИ узнали о планах Канье Уэста после развода с телезвездой Ким Кардашьян. По информации Mirror, он планирует переехать в Лондон. Источники издания отмечают, что музыкант уже интересовался недвижимостью в столице Великобритании во время поездки туда в октябре прошлого года. На прошлой неделе стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись после шести лет брака.Как рассказал близкий к паре источник, Ким наняла известного адвоката по разводам Лауру Уэссер.Вероятно, одним из основных в бракоразводном процессе станет вопрос о доме супругов в Калабасасе стоимостью 60 миллионов долларов США.Тогда же инсайдеры отметили, что развод пары "неизбежен". Светская львица уже перестала носить обручальное кольцо, рэпер же провел все праздники в своем доме в Вайоминге, а не с семьей Кардашьян.Его супруга с родными, как предполагают СМИ, была в Лос-Анджелесе. На Рождество Ким публиковала в Instagram снимки, на которых Уэста не было.Слухи о разводе звездной пары появлялись и ранее, однако на этот раз, по словам источников, "все намного серьезнее".Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей.
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новости культуры, великобритания, лос-анджелес, лондон, знаменитости, звезды, канье уэст, кимберли кардашян
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
СМИ узнали
о планах Канье Уэста после развода с телезвездой Ким Кардашьян. По информации Mirror, он планирует переехать в Лондон.
Источники издания отмечают, что музыкант уже интересовался недвижимостью в столице Великобритании во время поездки туда в октябре прошлого года.
"Канье рассказал друзьям, что как только развод завершится, он видит свое будущее в Лондоне, — подчеркнул инсайдер. — Он очень хочет расширить свой воскресный церковный хор в Европе и считает, что Лондон может стать хорошей базой для этого".
На прошлой неделе стало известно
, что Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись после шести лет брака.
Как рассказал близкий к паре источник, Ким наняла известного адвоката по разводам Лауру Уэссер.
Вероятно, одним из основных в бракоразводном процессе станет вопрос о доме супругов в Калабасасе стоимостью 60 миллионов долларов США.
Тогда же инсайдеры отметили, что развод пары "неизбежен". Светская львица уже перестала носить обручальное кольцо, рэпер же провел все праздники в своем доме в Вайоминге, а не с семьей Кардашьян.
Его супруга с родными, как предполагают СМИ, была в Лос-Анджелесе. На Рождество Ким публиковала
в Instagram снимки, на которых Уэста не было.
Слухи о разводе звездной пары появлялись и ранее, однако на этот раз, по словам источников, "все намного серьезнее".
Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей.