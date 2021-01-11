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Шоубиз
https://ria.ru/20210111/west--1592548999.html
СМИ сообщили о планах Канье Уэста после развода с Ким Кардашьян
СМИ сообщили о планах Канье Уэста после развода с Ким Кардашьян
СМИ узнали о планах Канье Уэста после развода с телезвездой Ким Кардашьян. По информации Mirror, он планирует переехать в Лондон. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:41
2021-01-11T16:14
новости культуры
великобритания
лос-анджелес
лондон
шоубиз
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звезды
канье уэст
кимберли кардашян
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. СМИ узнали о планах Канье Уэста после развода с телезвездой Ким Кардашьян. По информации Mirror, он планирует переехать в Лондон. Источники издания отмечают, что музыкант уже интересовался недвижимостью в столице Великобритании во время поездки туда в октябре прошлого года. На прошлой неделе стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись после шести лет брака.Как рассказал близкий к паре источник, Ким наняла известного адвоката по разводам Лауру Уэссер.Вероятно, одним из основных в бракоразводном процессе станет вопрос о доме супругов в Калабасасе стоимостью 60 миллионов долларов США.Тогда же инсайдеры отметили, что развод пары "неизбежен". Светская львица уже перестала носить обручальное кольцо, рэпер же провел все праздники в своем доме в Вайоминге, а не с семьей Кардашьян.Его супруга с родными, как предполагают СМИ, была в Лос-Анджелесе. На Рождество Ким публиковала в Instagram снимки, на которых Уэста не было.Слухи о разводе звездной пары появлялись и ранее, однако на этот раз, по словам источников, "все намного серьезнее".Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей.
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новости культуры, великобритания, лос-анджелес, лондон, знаменитости, звезды, канье уэст, кимберли кардашян

СМИ сообщили о планах Канье Уэста после развода с Ким Кардашьян

15:41 11.01.2021 (обновлено: 16:14 11.01.2021)
 
© AFP 2020 / Angela WeissКим Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© AFP 2020 / Angela Weiss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. СМИ узнали о планах Канье Уэста после развода с телезвездой Ким Кардашьян. По информации Mirror, он планирует переехать в Лондон.
Источники издания отмечают, что музыкант уже интересовался недвижимостью в столице Великобритании во время поездки туда в октябре прошлого года.

"Канье рассказал друзьям, что как только развод завершится, он видит свое будущее в Лондоне, — подчеркнул инсайдер. — Он очень хочет расширить свой воскресный церковный хор в Европе и считает, что Лондон может стать хорошей базой для этого".

На прошлой неделе стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись после шести лет брака.
Как рассказал близкий к паре источник, Ким наняла известного адвоката по разводам Лауру Уэссер.
Вероятно, одним из основных в бракоразводном процессе станет вопрос о доме супругов в Калабасасе стоимостью 60 миллионов долларов США.
Тогда же инсайдеры отметили, что развод пары "неизбежен". Светская львица уже перестала носить обручальное кольцо, рэпер же провел все праздники в своем доме в Вайоминге, а не с семьей Кардашьян.
Его супруга с родными, как предполагают СМИ, была в Лос-Анджелесе. На Рождество Ким публиковала в Instagram снимки, на которых Уэста не было.
Слухи о разводе звездной пары появлялись и ранее, однако на этот раз, по словам источников, "все намного серьезнее".
Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей.
Ким Кардашьян и Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
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Придется делить имущество. СМИ узнали о предстоящем разводе Ким Кардашьян
 
ШоубизНовости культурыВеликобританияЛос-АнджелесЛондонЗнаменитостизвездыКанье УэстКимберли Кардашян
 
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