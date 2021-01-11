https://ria.ru/20210111/west--1592548999.html

СМИ сообщили о планах Канье Уэста после развода с Ким Кардашьян

СМИ сообщили о планах Канье Уэста после развода с Ким Кардашьян

СМИ узнали о планах Канье Уэста после развода с телезвездой Ким Кардашьян. По информации Mirror, он планирует переехать в Лондон. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T15:41

2021-01-11T15:41

2021-01-11T16:14

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. СМИ узнали о планах Канье Уэста после развода с телезвездой Ким Кардашьян. По информации Mirror, он планирует переехать в Лондон. Источники издания отмечают, что музыкант уже интересовался недвижимостью в столице Великобритании во время поездки туда в октябре прошлого года. На прошлой неделе стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись после шести лет брака.Как рассказал близкий к паре источник, Ким наняла известного адвоката по разводам Лауру Уэссер.Вероятно, одним из основных в бракоразводном процессе станет вопрос о доме супругов в Калабасасе стоимостью 60 миллионов долларов США.Тогда же инсайдеры отметили, что развод пары "неизбежен". Светская львица уже перестала носить обручальное кольцо, рэпер же провел все праздники в своем доме в Вайоминге, а не с семьей Кардашьян.Его супруга с родными, как предполагают СМИ, была в Лос-Анджелесе. На Рождество Ким публиковала в Instagram снимки, на которых Уэста не было.Слухи о разводе звездной пары появлялись и ранее, однако на этот раз, по словам источников, "все намного серьезнее".Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/kardashyan-1592120384.html

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новости культуры, великобритания, лос-анджелес, лондон, знаменитости, звезды, канье уэст, кимберли кардашян