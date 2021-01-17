https://ria.ru/20210117/pryschi-1593364151.html

Вспомнить все! Акне как расплата за грехи в новогодние праздники

Вспомнить все! Акне как расплата за грехи в новогодние праздники

Длинные зимние праздники оставляют на лице у многих людей свой след в виде акне. Почему так происходит и как с этим бороться, рассказал в интервью радио Sputnik РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T02:11

2021-01-17T02:11

2021-01-17T02:20

алексей едемский

россия

косметология

здоровье

общество

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Длинные зимние праздники оставляют на лице у многих людей свой след в виде акне. Почему так происходит и как с этим бороться, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский.Невоздержанность в еде и перебор с косметикой – главные причины появления высыпаний на лице после праздников, уверен врач. Пока акне не пройдет, от декоративной косметики тоже лучше отказаться. А вот специальный уход коже просто необходим. Особенно средства, которые будут подсушивать высыпания. Они могут содержать кислоты, такие как аптечная азелаиновая кислота (у нее есть различные коммерческие названия). Можно воспользоваться аптечными средствами с адапаленом, уточнил эксперт.Что касается чистки лица, то к этой процедуре нужно подходить с осторожностью. Если начались воспаления, чистка может усугубить состояние, предупредил Едемский. "Чистки необходимы в том случае, если нет обильных воспалительных элементов на лице. То есть если имеются так называемые комедоны ‒ черные точки и белые подкожные точки, невоспаленные, когда закупорен проток сальной железы. Эти элементы можно удалить у косметолога", – заключил врач.

https://ria.ru/20210115/kosmetolog-1593119798.html

https://ria.ru/20210112/maska-1592604068.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей едемский, россия, косметология, здоровье, общество