Водителям разрешат ездить без прав в рамках эксперимента
07:22 17.01.2021 (обновлено: 10:16 17.01.2021)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов заявил, что в качестве эксперимента водителям в ряде российских регионов могут разрешить не брать с собой в дорогу права, пишет "Российская газета".
Подчеркивается, что автомобилисты будут иметь возможность использовать специальное приложение для подтверждения факта, что они располагают соответствующей лицензией.
"Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах", — пояснил Качанов.
По его словам, дорожные полицейские получат специальные считывающие устройства.
Планируется, что эксперимент запустят в нескольких субъектах Федерации уже в этом году. При этом замглавы Минцифры не уточил, о каких именно регионах идет речь.
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