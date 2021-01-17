https://ria.ru/20210117/prava-1593372604.html

Водителям разрешат ездить без прав в рамках эксперимента

Водителям разрешат ездить без прав в рамках эксперимента

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов заявил, что в качестве эксперимента водителям в ряде российских регионов... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T07:22

2021-01-17T07:22

2021-01-17T10:16

россия

олег качанов

авто

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

владимир колокольцев

общество

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов заявил, что в качестве эксперимента водителям в ряде российских регионов могут разрешить не брать с собой в дорогу права, пишет "Российская газета".Подчеркивается, что автомобилисты будут иметь возможность использовать специальное приложение для подтверждения факта, что они располагают соответствующей лицензией.По его словам, дорожные полицейские получат специальные считывающие устройства.Планируется, что эксперимент запустят в нескольких субъектах Федерации уже в этом году. При этом замглавы Минцифры не уточил, о каких именно регионах идет речь.Несколько языковВ декабре в России вступил в силу приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева о внесении изменения в водительские удостоверения.Теперь в верхней части лицевой стороны документа находится надпись "Водительское удостоверение" на трех языках — русском, французском и английском.Новая причина лишения правРанее портал Autonews.ru предупредил водителей о последствиях использования некоторыми водителями электрических рамок для госномеров — шпионских устройств, которые могут скрывать данные от камер.Инспекторы ГИБДД рассказали, что за установку рамки-обманки водителя ждет протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП — управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение. За это предусмотрен штраф в пять тысяч рублей или лишение водительских прав на один-три месяца.

https://ria.ru/20210108/znak-1592342704.html

https://ria.ru/20210108/ekzamen-1592313399.html

https://ria.ru/20210116/avtoprodazhi-1593284340.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег качанов, авто, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), владимир колокольцев, общество