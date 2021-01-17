Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210117/prava-1593372604.html
Водителям разрешат ездить без прав в рамках эксперимента
Водителям разрешат ездить без прав в рамках эксперимента
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов заявил, что в качестве эксперимента водителям в ряде российских регионов... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T07:22
2021-01-17T10:16
россия
олег качанов
авто
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
владимир колокольцев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570426856_0:170:3033:1876_1920x0_80_0_0_d678df04f50ae2f8fb95388908c75698.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов заявил, что в качестве эксперимента водителям в ряде российских регионов могут разрешить не брать с собой в дорогу права, пишет "Российская газета".Подчеркивается, что автомобилисты будут иметь возможность использовать специальное приложение для подтверждения факта, что они располагают соответствующей лицензией.По его словам, дорожные полицейские получат специальные считывающие устройства.Планируется, что эксперимент запустят в нескольких субъектах Федерации уже в этом году. При этом замглавы Минцифры не уточил, о каких именно регионах идет речь.Несколько языковВ декабре в России вступил в силу приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева о внесении изменения в водительские удостоверения.Теперь в верхней части лицевой стороны документа находится надпись "Водительское удостоверение" на трех языках — русском, французском и английском.Новая причина лишения правРанее портал Autonews.ru предупредил водителей о последствиях использования некоторыми водителями электрических рамок для госномеров — шпионских устройств, которые могут скрывать данные от камер.Инспекторы ГИБДД рассказали, что за установку рамки-обманки водителя ждет протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП — управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение. За это предусмотрен штраф в пять тысяч рублей или лишение водительских прав на один-три месяца.
https://ria.ru/20210108/znak-1592342704.html
https://ria.ru/20210108/ekzamen-1592313399.html
https://ria.ru/20210116/avtoprodazhi-1593284340.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570426856_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_f2ac22ae47e5ce55674404ef3291fdc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, олег качанов, авто, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), владимир колокольцев, общество

Водителям разрешат ездить без прав в рамках эксперимента

07:22 17.01.2021 (обновлено: 10:16 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов заявил, что в качестве эксперимента водителям в ряде российских регионов могут разрешить не брать с собой в дорогу права, пишет "Российская газета".
Подчеркивается, что автомобилисты будут иметь возможность использовать специальное приложение для подтверждения факта, что они располагают соответствующей лицензией.
"Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах", — пояснил Качанов.
По его словам, дорожные полицейские получат специальные считывающие устройства.
Планируется, что эксперимент запустят в нескольких субъектах Федерации уже в этом году. При этом замглавы Минцифры не уточил, о каких именно регионах идет речь.
Дорожные знаки около автомузея в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 18:33
На российских дорогах появится новый знак

Несколько языков

В декабре в России вступил в силу приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева о внесении изменения в водительские удостоверения.
Теперь в верхней части лицевой стороны документа находится надпись "Водительское удостоверение" на трех языках — русском, французском и английском.
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B в Москве - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 12:19
В России изменятся правила сдачи экзамена на права

Новая причина лишения прав

Ранее портал Autonews.ru предупредил водителей о последствиях использования некоторыми водителями электрических рамок для госномеров — шпионских устройств, которые могут скрывать данные от камер.
Инспекторы ГИБДД рассказали, что за установку рамки-обманки водителя ждет протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП — управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение. За это предусмотрен штраф в пять тысяч рублей или лишение водительских прав на один-три месяца.
Продажа авто - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
Вчера, 01:20
Эксперт рассказал об изменениях правил покупки машин с пробегом с мая
 
РоссияОлег КачановАвтоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Владимир КолокольцевОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Роскомнадзор потребовал снять ограничения с "Постскриптума" на YouTube
15:01Турция направила фрегат к месту крушения российского сухогруза
14:56Анестезиолог из Кемерово спас жизнь девочке в небе над Атлантикой
14:48В США выявили 198 тысяч новых случаев COVID-19
14:39Два члена экипажа затонувшего российского судна погибли
14:27В Турции спасли пятерых моряков с затонувшего российского сухогруза
14:23Глава комитета Госдумы назвал Антошкина удивительным человеком
14:06Самолет Магас — Москва сел в Минводах из-за проблем с сердцем у пассажира
13:46В Петербурге пенсионер и его сын спасли 96-летнюю блокадницу
13:39Собянин поблагодарил соцработников за помощь пенсионерам в праздники
13:35Российский сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции
13:26Шаманов назвал Антошкина профессионалом высочайшего класса
13:24В Германии за сутки выявили 13,8 тысячи новых случаев COVID-19
13:21В Австрии продлили третий жесткий локдаун
13:19В Буйнакске число обратившихся к медикам с отравлением выросло до 303
13:18В России ответили на слова Шредера о воссоединении с Крымом
13:12У 13 израильтян случился лицевой паралич после прививки Pfizer
13:07СМИ узнали, куда делись записи переводчика со встречи Трампа и Путина
12:53Антошкин беззаветно служил Родине, заявил Володин
12:46Грачевский вырастил "Ералаш" как своего ребенка, заявил поэт Осиашвили
Лента новостейМолния