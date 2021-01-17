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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210117/pasport-1593425613.html
Глава Евросовета допустил введение паспортов о прививке от COVID-19
Глава Евросовета допустил введение паспортов о прививке от COVID-19
Глава Евросовета Шарль Мишель не исключил введения в Евросоюзе паспортов о прививке против COVID-19, и что путешествия будут доступны только тем, кто прошёл... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T20:26
2021-01-17T20:26
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
кириакос мицотакис
евросовет
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
воз
евросоюз
греция
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель не исключил введения в Евросоюзе паспортов о прививке против COVID-19, и что путешествия будут доступны только тем, кто прошёл вакцинацию, однако эта тема чувствительная, ее необходимо обсуждать, что и будет сделано лидерами стран ЕС на следующей неделе.Пресс-служба Евросовета представила журналистам цитаты Мишеля из интервью, сделанного им нидерландскому общественному телевидению.Отвечая на вопросы, касающиеся введения паспортов вакцинации и возможности путешествовать в будущем лишь при наличии прививки, Мишель сказал: "Я не исключаю этого".При этом глава Евросовета отметит, что это деликатный вопрос для многих европейских стран. "У некоторых из них сложится впечатление, что с таким сертификатом на самом деле мы решили, что вакцинация является обязательной, и во многих странах считают, что лучше, если вакцинация останется добровольной".Этот непростой вопрос будет обсуждаться лидерами стран ЕС на следующей неделе, добавил Мишель.Он также отметил, что у такой дискуссии может быть два аспекта. Первый - согласны ли страны ЕС в принципе ввести сертификат по вакцинации. Второй - если да, то когда это можно будет сделать.По его словам, ЕС необходимо сотрудничать и с третьими странами по этой теме: "Я также думаю, что за пределами Европы другие страны наверняка подумают об этом. По этому поводу необходимо европейское сотрудничество".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает хорошей идею создать документ по пройденной вакцинации от коронавируса, который бы признавался во всем Евросоюзе, однако еще необходимо обсудить, может ли такой документ давать его обладателям дополнительные права, например, на путешествия. Об этом рассказал на прошлой неделе представитель пресс-службы ЕК.Пресс-служба премьера Греции Кириакоса Мицотакиса во вторник сообщила, что тот предложил Евросоюзу ввести стандартный цифровой сертификат вакцинации для обеспечения свободы передвижения, он надеется решить этот вопрос до начала туристического сезона. Письмо Мицотакиса направлено, в частности, президенту Европейской комиссии. Мицотакис уточнил, что вакцинация не должна быть обязательным условием для путешествий, но люди, прошедшие вакцинацию, должны иметь возможность свободно перемещаться.Вопрос сертификатов о вакцинации от коронавируса для Евросоюза будет обсуждаться на предстоящем 21 января саммите глав государств Евросоюза.В конце декабря Еврокомиссия сообщала, что она, а также страны Евросоюза и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) работают над созданием сертификатов для вакцинированных от коронавируса. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, кириакос мицотакис, евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, воз, евросоюз, греция, европа, в мире

Глава Евросовета допустил введение паспортов о прививке от COVID-19

20:26 17.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель не исключил введения в Евросоюзе паспортов о прививке против COVID-19, и что путешествия будут доступны только тем, кто прошёл вакцинацию, однако эта тема чувствительная, ее необходимо обсуждать, что и будет сделано лидерами стран ЕС на следующей неделе.
Пресс-служба Евросовета представила журналистам цитаты Мишеля из интервью, сделанного им нидерландскому общественному телевидению.
Отвечая на вопросы, касающиеся введения паспортов вакцинации и возможности путешествовать в будущем лишь при наличии прививки, Мишель сказал: "Я не исключаю этого".
При этом глава Евросовета отметит, что это деликатный вопрос для многих европейских стран. "У некоторых из них сложится впечатление, что с таким сертификатом на самом деле мы решили, что вакцинация является обязательной, и во многих странах считают, что лучше, если вакцинация останется добровольной".
Этот непростой вопрос будет обсуждаться лидерами стран ЕС на следующей неделе, добавил Мишель.
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Он также отметил, что у такой дискуссии может быть два аспекта. Первый - согласны ли страны ЕС в принципе ввести сертификат по вакцинации. Второй - если да, то когда это можно будет сделать.

"Лично для меня ясно, что если мы согласимся с этим принципом, нужно сделать прививки большему количеству людей, прежде чем это станет уместным", - сказал Мишель.

По его словам, ЕС необходимо сотрудничать и с третьими странами по этой теме: "Я также думаю, что за пределами Европы другие страны наверняка подумают об этом. По этому поводу необходимо европейское сотрудничество".

"Но важный вопрос может заключаться в том, когда такой сертификат должен быть реализован", - заключил Мишель.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает хорошей идею создать документ по пройденной вакцинации от коронавируса, который бы признавался во всем Евросоюзе, однако еще необходимо обсудить, может ли такой документ давать его обладателям дополнительные права, например, на путешествия. Об этом рассказал на прошлой неделе представитель пресс-службы ЕК.
Пресс-служба премьера Греции Кириакоса Мицотакиса во вторник сообщила, что тот предложил Евросоюзу ввести стандартный цифровой сертификат вакцинации для обеспечения свободы передвижения, он надеется решить этот вопрос до начала туристического сезона. Письмо Мицотакиса направлено, в частности, президенту Европейской комиссии. Мицотакис уточнил, что вакцинация не должна быть обязательным условием для путешествий, но люди, прошедшие вакцинацию, должны иметь возможность свободно перемещаться.
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Вопрос сертификатов о вакцинации от коронавируса для Евросоюза будет обсуждаться на предстоящем 21 января саммите глав государств Евросоюза.
В конце декабря Еврокомиссия сообщала, что она, а также страны Евросоюза и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) работают над созданием сертификатов для вакцинированных от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Кириакос МицотакисЕвросоветШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенВОЗЕвросоюзГрецияЕвропаВ мире
 
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