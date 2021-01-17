https://ria.ru/20210117/navalnyy-1593434933.html

Захарова ответила на слова советника Байдена о Навальном

Захарова ответила на слова советника Байдена о Навальном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова советника избранного президента США Джо Байдена Джейка Салливана об Алексее Навальном и... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T23:45

2021-01-17T23:45

2021-01-17T23:54

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

кировлес

джо байден

томск

омск

сша

россия

мария захарова

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова советника избранного президента США Джо Байдена Джейка Салливана об Алексее Навальном и посоветовала заняться проблемами в своей стране.В своем аккаунте в Facebook она, со ссылкой на СМИ, привела цитату Салливана, который призвал освободить Навального.Комментируя это высказывание, Захарова отметила, "что хочется сказать господину Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране".Ранее Навальный вернулся в Россию из Германии, он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.Навальный ранее заявил, что намерен вернуться в Россию 17 января, при этом ФСИН сообщила, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима условного заключения. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

https://ria.ru/20210114/navalnyy-1592915684.html

томск

омск

сша

россия

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Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" 2021-01-17T23:45 true PT1M12S

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ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), кировлес, джо байден, томск, омск, сша, россия, мария захарова, алексей навальный