https://ria.ru/20210117/navalnyy-1593432707.html

Глава Евросовета прокомментировал задержание Навального

Глава Евросовета прокомментировал задержание Навального

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал задержание блогера Алексея Навального неприемлемым и призвал российские власти его освободить. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T22:56

2021-01-17T22:56

2021-01-17T23:26

светлана тихановская

евросовет

шарль мишель

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

дания

белоруссия

берлин (город)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал задержание блогера Алексея Навального неприемлемым и призвал российские власти его освободить.Ранее ФСИН сообщила, что Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, он задержан в аэропорту. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.Также призвали отпустить Навального в совместном заявлении МИД Литвы, Латвии и Эстонии, наряду с этим страны заявили, что в случае, если блогера не отпустят, необходимо "рассмотреть введение ограничительных мер".В отдельном заявлении за его освобождение высказался министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.Премьер Польши Матеуш Моравецкий также требует от ЕС отреагировать на задержание Навального. "Быстрая и однозначная реакция на уровне ЕС необходима... Уважение гражданских прав является основой демократии. Я обращаюсь к властям России с просьбой немедленно освободить задержанного", - написал Моравецкий в Twitter.В свою очередь президент Польши Анджей Дуда написал в Twitter, что действия российских властей в отношении Навального "не могут не иметь последствий для отношений международного сообщества с этой страной".МИД Австрии также выразил "глубокую обеспокоенность" в связи с задержанием Навального и призвал немедленно освободить его, а также провести "полное и независимое расследование посягательства на его жизнь".Представитель оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся в Литве и объявленная в розыск на родине, назвала задержание Навального опасным шагом.Навальный ранее заявил, что намерен вернуться в Россию 17 января, при этом ФСИН сообщила, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима условного заключения. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

https://ria.ru/20210114/navalnyy-1592915684.html

https://ria.ru/20210117/navalnyy-1593406937.html

дания

белоруссия

берлин (город)

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Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" 2021-01-17T22:56 true PT1M12S

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светлана тихановская, евросовет, шарль мишель, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дания, белоруссия, берлин (город), в мире