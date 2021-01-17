https://ria.ru/20210117/navalnyy-1593427880.html

Навального задержали в Шереметьево

Навального задержали в Шереметьево

Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, он задержан в аэропорту, сообщает московское управление ФСИН. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-17T21:05

2021-01-17T21:05

2021-01-18T00:05

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

кировлес

швеция

москва

берлин (город)

россия

алексей навальный

германия

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МОСКВА/БЕРЛИН, 17 янв — РИА Новости. Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, он задержан в аэропорту, сообщает московское управление ФСИН.Как передает корреспондент РИА Новости, самолет сел в московском аэропорту Шереметьево.Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отмечает ведомство.В ведомстве пояснили, что ранее адвокат осужденного был ознакомлен с вынесенным постановлением об объявлении в розыск Навального, а также с представлением, направленным уголовно-исполнительной инспекцией в Симоновский районный суд, об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором.Навальный вылетел из Германии рейсом авиакомпании "Победа" в воскресенье. По свидетельству корреспондента РИА Новости, на борту он появился отдельно от остальных пассажиров после того, как к самолету подъехал черный автомобиль с мигалками и тонированными стеклами. Агентство DPA пишет, что Навального привезли под охраной полиции. Издание Bild уточняет, что его доставили прямо к трапу в бронированном автомобиле Audi A8, багаж разгружали телохранители, а посадочные талоны за него получали германские полицейские. Как уточняет издание, трое сотрудников федеральной полиции на стойке регистрации подали четыре паспорта — Навального, его жены и двух сопровождающих. Паспорта были в черном переносном сейфе полиции. По информации Bild, для Навального был забронирован весь 13-й ряд самолета.Лайнер вылетел из Берлина чуть позже назначенного времени из-за "буйного пассажира", которого снимали с рейса.После посадки в Шереметьево, как сообщил корреспондент РИА Новости, Навальный вместе с остальными пассажирами сел в автобус-шаттл, который доставил их в терминал D.На паспортный контроль он пошел вместе супругой, вслед за своим адвокатом. Адвокат прошла контроль, но к Навальному у сотрудников погранслужбы возникли вопросы, для прояснения которых к пункту погранконтроля прибыла группа полицейских. После спора с правоохранителями на линии пропуска он все же проследовал за сотрудниками полиции в специальную комнату в здании аэропорта.Супруга Юлия некоторое время провела в зоне выдачи багажа, после чего примерно через полчаса после задержания Навального покинула терминал.Навальный ранее заявлял, что намерен вернуться в Россию 17 января, при этом ФСИН сообщала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за "злостных нарушений" режима условного заключения. ФСИН ранее сообщала о фактах злостных нарушениях Навальным режима условного заключения. По данным УФСИН, за последний год Навальный систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности минимум шесть раз не явился на регистрацию. По каждому случаю Навального официально предупреждали о "возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок", тем не менее с августа по декабрь "осужденный на регистрацию также не являлся".В то же время УФСИН "учло тот факт, что с 22 августа Навальный А. А. находился на лечении в клинике "Шарите" (Берлин)". Однако и после выписки из клиники 23 сентября (уведомление об этом УФСИН получило от "Шарите") Навальный "на уведомление о явке не ответил, на регистрацию не явился". Только спустя месяц, 23 ноября, оппозиционер сообщил УФСИН, что он "проживает в Берлине, в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье". Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, отмечали в ведомстве.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей.Кроме того, в декабре 2020 года СК возбудил в отношении Навального уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, для нужд ряда некоммерческих организаций были собраны пожертвования с физических лиц — 588 миллионов рублей. В этом списке ФБК*, "Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", "Фонд организации и координации защиты прав граждан", "Фонд правового обеспечения граждан", "Фонд защиты прав граждан "Штаб".Следствие считает, Навальный как фактический их руководитель "потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели", в том числе на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение уровня сахара в крови.Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО — на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210114/navalnyy-1592915684.html

https://ria.ru/20210117/navalnyy-1593406937.html

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Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" 2021-01-17T21:05 true PT1M12S

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ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), кировлес, швеция, москва, берлин (город), россия, алексей навальный, германия