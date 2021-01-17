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Анестезиолог рассказал, можно ли умереть от наркоза
Анестезиолог рассказал, можно ли умереть от наркоза
Анестезиолог Александр Калмыков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал беспочвенными многие страхи, возникающие у пациентов перед хирургическим... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T17:07
2021-01-17T17:07
2021-01-17T18:56
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Анестезиолог Александр Калмыков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал беспочвенными многие страхи, возникающие у пациентов перед хирургическим вмешательством."Проснуться при проведении общей анестезии нельзя. Анестезия, как полет на самолете: мы набрали определенную высоту, включили автопилот. Приборы контролируют глубину анестезии, то есть концентрация ингаляционного или внутривенного анестетиков. Пациент не может проснуться, если этого не захочет доктор", — сказал он.Медик также подчеркнул, что применение общего наркоза не является опасным и риск умереть из-за анестезии составляет один случай к 200 тысячам плановых операций. Он также отметил, что многие пациенты по какой-то причине предполагают, что наркоз способен сократить продолжительность жизни."Они не могут сокращать продолжительность жизни. Это скорее миф, чем подтвержденный факт", — добавил врач.Калмыков назвал подобные опасения беспричинными и подчеркнул, что препараты для общей анестезии не являются особенными и применяются врачами в других областях.
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Анестезиолог Александр Калмыков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"
назвал беспочвенными многие страхи, возникающие у пациентов перед хирургическим вмешательством.
"Проснуться при проведении общей анестезии нельзя. Анестезия, как полет на самолете: мы набрали определенную высоту, включили автопилот. Приборы контролируют глубину анестезии, то есть концентрация ингаляционного или внутривенного анестетиков. Пациент не может проснуться, если этого не захочет доктор", — сказал он.
Медик также подчеркнул, что применение общего наркоза не является опасным и риск умереть из-за анестезии составляет один случай к 200 тысячам плановых операций. Он также отметил, что многие пациенты по какой-то причине предполагают, что наркоз способен сократить продолжительность жизни.
"Они не могут сокращать продолжительность жизни. Это скорее миф, чем подтвержденный факт", — добавил врач.
Калмыков назвал подобные опасения беспричинными и подчеркнул, что препараты для общей анестезии не являются особенными и применяются врачами в других областях.