https://ria.ru/20210117/narkoz-1593411389.html

Анестезиолог рассказал, можно ли умереть от наркоза

Анестезиолог рассказал, можно ли умереть от наркоза

Анестезиолог Александр Калмыков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал беспочвенными многие страхи, возникающие у пациентов перед хирургическим... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T17:07

2021-01-17T17:07

2021-01-17T18:56

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Анестезиолог Александр Калмыков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал беспочвенными многие страхи, возникающие у пациентов перед хирургическим вмешательством."Проснуться при проведении общей анестезии нельзя. Анестезия, как полет на самолете: мы набрали определенную высоту, включили автопилот. Приборы контролируют глубину анестезии, то есть концентрация ингаляционного или внутривенного анестетиков. Пациент не может проснуться, если этого не захочет доктор", — сказал он.Медик также подчеркнул, что применение общего наркоза не является опасным и риск умереть из-за анестезии составляет один случай к 200 тысячам плановых операций. Он также отметил, что многие пациенты по какой-то причине предполагают, что наркоз способен сократить продолжительность жизни."Они не могут сокращать продолжительность жизни. Это скорее миф, чем подтвержденный факт", — добавил врач.Калмыков назвал подобные опасения беспричинными и подчеркнул, что препараты для общей анестезии не являются особенными и применяются врачами в других областях.

https://ria.ru/20200810/1575507008.html

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россия, больницы, врачи, операции, здоровье, здоровье - общество, общество