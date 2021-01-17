Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210117/narkoz-1593411389.html
Анестезиолог рассказал, можно ли умереть от наркоза
Анестезиолог рассказал, можно ли умереть от наркоза
Анестезиолог Александр Калмыков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал беспочвенными многие страхи, возникающие у пациентов перед хирургическим... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T17:07
2021-01-17T18:56
россия
больницы
врачи
операции
здоровье
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/102828/84/1028288478_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_b06e85752e8fa52c3943c06cf619600f.jpg
«Пристрелите меня». В какие стереотипы о родах пора перестать верить?
«Пристрелите меня». В какие стереотипы о родах пора перестать верить?
audio/mpeg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Анестезиолог Александр Калмыков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал беспочвенными многие страхи, возникающие у пациентов перед хирургическим вмешательством."Проснуться при проведении общей анестезии нельзя. Анестезия, как полет на самолете: мы набрали определенную высоту, включили автопилот. Приборы контролируют глубину анестезии, то есть концентрация ингаляционного или внутривенного анестетиков. Пациент не может проснуться, если этого не захочет доктор", — сказал он.Медик также подчеркнул, что применение общего наркоза не является опасным и риск умереть из-за анестезии составляет один случай к 200 тысячам плановых операций. Он также отметил, что многие пациенты по какой-то причине предполагают, что наркоз способен сократить продолжительность жизни."Они не могут сокращать продолжительность жизни. Это скорее миф, чем подтвержденный факт", — добавил врач.Калмыков назвал подобные опасения беспричинными и подчеркнул, что препараты для общей анестезии не являются особенными и применяются врачами в других областях.
https://ria.ru/20200810/1575507008.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/102828/84/1028288478_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_f4a3b2d21722538d795030789e681e12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, больницы, врачи, операции, здоровье, здоровье - общество, общество

Анестезиолог рассказал, можно ли умереть от наркоза

17:07 17.01.2021 (обновлено: 18:56 17.01.2021)
 
© Fotolia / TobilanderПодготовка к операции
Подготовка к операции - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© Fotolia / Tobilander
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Анестезиолог Александр Калмыков в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал беспочвенными многие страхи, возникающие у пациентов перед хирургическим вмешательством.
"Проснуться при проведении общей анестезии нельзя. Анестезия, как полет на самолете: мы набрали определенную высоту, включили автопилот. Приборы контролируют глубину анестезии, то есть концентрация ингаляционного или внутривенного анестетиков. Пациент не может проснуться, если этого не захочет доктор", — сказал он.
Радиочастотная денервация - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа 2020, 08:00Хорошие новости
Без боли после операций: как работает радиочастотная денервация
Медик также подчеркнул, что применение общего наркоза не является опасным и риск умереть из-за анестезии составляет один случай к 200 тысячам плановых операций. Он также отметил, что многие пациенты по какой-то причине предполагают, что наркоз способен сократить продолжительность жизни.
"Они не могут сокращать продолжительность жизни. Это скорее миф, чем подтвержденный факт", — добавил врач.
Калмыков назвал подобные опасения беспричинными и подчеркнул, что препараты для общей анестезии не являются особенными и применяются врачами в других областях.
Это надолго
«Пристрелите меня». В какие стереотипы о родах пора перестать верить?
10 сентября 2019, 11:00
 
РоссияБольницыврачиоперацииЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Ученые заявили об опасности "кокаиновых" бегемотов Пабло Эскобара
06:26Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов
06:21В Хабаровске задержали водителя автобуса, укравшего у подростка шапку
06:15В ЯНАО два человека погибли в результате ДТП
06:10Аналитики развеяли миф о влиянии 5G на распространение коронавируса
06:03Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США
05:57Названа причина аварийной посадки самолета во Владивостоке
05:53В аэропорту Владивостока самолет совершил аварийную посадку
05:49ФБР разыскивает семь участников захвата Капитолия, избивших полицейского
05:48СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия
05:44Вооруженный ножом приморец похитил из зоомагазина клетку с попугаями
05:20При ДТП в Хабаровском крае погиб самец амурского тигра
05:11Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы
04:44В СК выступили за ужесточение уголовной ответственности для физлиц
04:13Врач рассказала, когда имбирь работает во вред
04:08НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений
03:58Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"
03:50Британский историк восхитился ролью "Матери-Волги" для России
03:29Госдеп США прокомментировал задержание Навального
03:24Биолог оценил идею введения прививочных паспортов при коронавирусе
Лента новостейМолния