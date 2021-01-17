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Опубликовано видео наезда автомобиля на толпу в Петербурге
Опубликовано видео наезда автомобиля на толпу в Петербурге
Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал кадры наезда автомобиля каршеринга на группу пешеходов в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T04:44
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авто
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал кадры наезда автомобиля каршеринга на группу пешеходов в Санкт-Петербурге.На ролике с камеры наблюдения видно, как машина врезается в поворачивающий на перекрестке внедорожник, после чего вылетает на тротуар. Там легковой автомобиль сбивает дорожный знак и врезается в группу людей, стоявших у пешеходного перехода.По информации телеканала, машина сбила сразу трех человек, никто из которых не получил серьезных повреждений. В больницу доставили одну пострадавшую с травмами легкой степени.
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авто, санкт-петербург, происшествия

Опубликовано видео наезда автомобиля на толпу в Петербурге

04:44 17.01.2021 (обновлено: 04:59 17.01.2021)
 
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал кадры наезда автомобиля каршеринга на группу пешеходов в Санкт-Петербурге.
На ролике с камеры наблюдения видно, как машина врезается в поворачивающий на перекрестке внедорожник, после чего вылетает на тротуар. Там легковой автомобиль сбивает дорожный знак и врезается в группу людей, стоявших у пешеходного перехода.
По информации телеканала, машина сбила сразу трех человек, никто из которых не получил серьезных повреждений. В больницу доставили одну пострадавшую с травмами легкой степени.
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