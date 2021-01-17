https://ria.ru/20210117/naezd-1593370321.html

Опубликовано видео наезда автомобиля на толпу в Петербурге

Опубликовано видео наезда автомобиля на толпу в Петербурге

Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал кадры наезда автомобиля каршеринга на группу пешеходов в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T04:44

2021-01-17T04:44

2021-01-17T04:59

авто

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал кадры наезда автомобиля каршеринга на группу пешеходов в Санкт-Петербурге.На ролике с камеры наблюдения видно, как машина врезается в поворачивающий на перекрестке внедорожник, после чего вылетает на тротуар. Там легковой автомобиль сбивает дорожный знак и врезается в группу людей, стоявших у пешеходного перехода.По информации телеканала, машина сбила сразу трех человек, никто из которых не получил серьезных повреждений. В больницу доставили одну пострадавшую с травмами легкой степени.

https://ria.ru/20210102/teatr-1591794129.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, санкт-петербург, происшествия