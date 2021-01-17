https://ria.ru/20210117/britaniya-1593371940.html

"Это похоронный звон": британский журналист предрек распад страны

"Это похоронный звон": британский журналист предрек распад страны

Британский журналист Гевин Эслер заявил о серьезном кризисе в Великобритании, который с большой вероятностью грозит распадом страны. Об этом публицист написал в РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T06:45

2021-01-17T06:45

2021-01-17T12:37

никола стерджен

северная ирландия

борис джонсон

евросоюз

шотландия

великобритания

лондон

в мире

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"Это похоронный звон": в Британии предрекли распад страны

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Британский журналист Гевин Эслер заявил о серьезном кризисе в Великобритании, который с большой вероятностью грозит распадом страны. Об этом публицист написал в своей книге "Как заканчивается Британия — английский национализм и возрождение четырех наций", неизданную монографию цитирует Daily Mail.Автор, родившийся в Шотландии и живущий в Лондоне, объясняет, что у большинства шотландцев существует несколько идентичностей, и жители этой части Соединенного Королевства ощущают себя как шотландцами, так и британцами и европейцами. Но выход Великобритании из ЕС ударил по подобной картине самоидентификации, и многие из тех, кто на референдуме 2014 года голосовали против независимости Шотландии, желая остаться в Евросоюзе, после Брекзита готовы поддержать отделение региона от Британии. Публицист напоминает слова первого министра Шотландии Николы Стерджен, что многие шотландцы верят в существование глубокого демократического дефицита для их нации, так как взгляды народа на Брекзит и другие вопросы не учитываются, и если и есть союз, который шотландцы хотят покинуть, то это Соединенное Королевство.Автор высказывает мысль, что "Соединенное Королевство теперь объединено только по названию", и правительство Бориса Джонсона не смогло сплотить нацию даже во время пандемии коронавируса, хотя войны и бедствия, по мнению Эспера, на протяжении веков объединяли британцев.Публицист указывает на серьезную децентрализацию борьбы с пандемией в разных частях государства, подчеркивая общую неоднородность страны на примере различий работы в разных частях Великобритании системы здравоохранения, образования, СМИ, отличий в праве и даже разного статуса королевы в англиканской и шотландской церквях.Автор называет несколько вероятных итогов кризиса в Великобритании.Журналист отмечает, что если второй из предполагаемых им вариантов будет провален или не осуществлен, то отделение Шотландии и, возможно, Северной Ирландии от Англии приведет к полномасштабному политическому кризису, который "будет гораздо более сложным, грязным, дорогостоящим и горьким, чем даже Брекзит".

https://ria.ru/20210102/nezavisimost-1591775005.html

https://ria.ru/20200915/shotlandiya-1577221371.html

северная ирландия

шотландия

великобритания

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никола стерджен, северная ирландия, борис джонсон, евросоюз, шотландия, великобритания, лондон, в мире