"Это похоронный звон": британский журналист предрек распад страны
06:45 17.01.2021 (обновлено: 12:37 17.01.2021)
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Британский журналист Гевин Эслер заявил о серьезном кризисе в Великобритании, который с большой вероятностью грозит распадом страны. Об этом публицист написал в своей книге "Как заканчивается Британия — английский национализм и возрождение четырех наций", неизданную монографию цитирует Daily Mail.
Автор, родившийся в Шотландии и живущий в Лондоне, объясняет, что у большинства шотландцев существует несколько идентичностей, и жители этой части Соединенного Королевства ощущают себя как шотландцами, так и британцами и европейцами. Но выход Великобритании из ЕС ударил по подобной картине самоидентификации, и многие из тех, кто на референдуме 2014 года голосовали против независимости Шотландии, желая остаться в Евросоюзе, после Брекзита готовы поддержать отделение региона от Британии.
"Большинство шотландцев испытывают отвращение к событиям в Вестминстере с 2016 года, в особенности от Брекзита и от того, в чем они видят некомпетентность Бориса Джонсона и его правительства", — пишет Эслер.
Публицист напоминает слова первого министра Шотландии Николы Стерджен, что многие шотландцы верят в существование глубокого демократического дефицита для их нации, так как взгляды народа на Брекзит и другие вопросы не учитываются, и если и есть союз, который шотландцы хотят покинуть, то это Соединенное Королевство.
"Я пришел к убеждению, что Британия, возможно, действительно подходит к своему концу. Я слышу не тревожные звонки. Это похоронный звон", — подчеркивает Эспер.
Автор высказывает мысль, что "Соединенное Королевство теперь объединено только по названию", и правительство Бориса Джонсона не смогло сплотить нацию даже во время пандемии коронавируса, хотя войны и бедствия, по мнению Эспера, на протяжении веков объединяли британцев.
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Публицист указывает на серьезную децентрализацию борьбы с пандемией в разных частях государства, подчеркивая общую неоднородность страны на примере различий работы в разных частях Великобритании системы здравоохранения, образования, СМИ, отличий в праве и даже разного статуса королевы в англиканской и шотландской церквях.
Автор называет несколько вероятных итогов кризиса в Великобритании.
"Один из них заключается в том, что в кипящей ярости английского национализма мы становимся свидетелями первых тихих предзнаменований того, как закончится Британия. Вторая возможность — это недовольство окажется катализатором для переосмысления Великобритании как некоего еще неясного, но тем не менее вновь воссозданного Соединенного Королевства. Третий вариант — сохранение статус-кво, но после Брекзита это уже невозможно", — считает Эспер.
Журналист отмечает, что если второй из предполагаемых им вариантов будет провален или не осуществлен, то отделение Шотландии и, возможно, Северной Ирландии от Англии приведет к полномасштабному политическому кризису, который "будет гораздо более сложным, грязным, дорогостоящим и горьким, чем даже Брекзит".
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