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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210117/bezhentsy-1593370854.html
Миротворцы помогли почти 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
Миротворцы помогли почти 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись более 49,6 тысячи... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T05:10
2021-01-17T05:10
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
степанакерт
ереван
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азербайджан
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись более 49,6 тысячи беженцев, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что за сутки автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 177 беженцев.Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 23 наблюдательных постах.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210115/karabakh-1593241488.html
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россия, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, степанакерт, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире

Миротворцы помогли почти 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах

05:10 17.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша
Российский миротворец на блокпосту №6 на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись более 49,6 тысячи беженцев, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что за сутки автобусами из Еревана в Степанакерт доставлено 177 беженцев.
"Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 49 638 беженцев. Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 23 наблюдательных постах.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МоскваСтепанакертЕреванБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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