https://ria.ru/20210117/bayden-1593403640.html

The National Interest назвал новое назначение Нуланд сигналом России

The National Interest назвал новое назначение Нуланд сигналом России

Назначение Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря может означать, что правительство Джо Байдена выбирает курс на ухудшение отношений с Россией,... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T15:31

2021-01-17T15:31

2021-01-17T18:06

венди шерман

виктория нуланд

джо байден

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Назначение Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря может означать, что правительство Джо Байдена выбирает курс на ухудшение отношений с Россией, пишет The National Interest. Нуланд считается ветераном дипломатической службы. Она более 30 лет отработала в Госдепартаменте, была главным чиновником по России и странам бывшего СССР, владеет русским языком. Издание отметило, что Нуланд была активным сторонником политики Барака Обамы в отношении России и Украины, а следующему президенту США она рекомендует вводить новые санкции и создавать глобальный фронт для сдерживания "военной агрессии" России.Также, по мнению авторов The National Interest, назначение Нуланд "вызвало ликование в Киеве", так как она активно поддерживала беспорядки на Майдане в 2014 году: раздавала еду протестующим украинцам, встречалась с новым правительством Украины. В том числе обсуждала с Петром Порошенко реализацию требований Минского соглашения и прогресс Украины в вопросе реформ. Накануне Байден назначил кандидатов на посты заместителей госсекретаря. Он выдвинул на пост первого замгоссекретаря Венди Шерман, которая при Обаме возглавляла команду переговорщиков с Ираном по ядерной проблеме. Брайан Маккион, помощник Байдена по вопросам во внешней политике, также может стать еще одним первым заместителем. На пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности выдвинули Бонни Дженкинс. Она известна тем, что возглавляет организацию "Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам".

https://ria.ru/20210117/vashington-1593374643.html

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венди шерман, виктория нуланд, джо байден, сша, украина, в мире