The National Interest назвал новое назначение Нуланд сигналом России
15:31 17.01.2021 (обновлено: 18:06 17.01.2021)
© AP Photo / Susan WalshИзбранный президент Джо Байден выступает на мероприятии в театре Queen в Уилмингтоне, штат Делавэр. 8 января 2021 года
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Назначение Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря может означать, что правительство Джо Байдена выбирает курс на ухудшение отношений с Россией, пишет The National Interest.
Нуланд считается ветераном дипломатической службы. Она более 30 лет отработала в Госдепартаменте, была главным чиновником по России и странам бывшего СССР, владеет русским языком.
Издание отметило, что Нуланд была активным сторонником политики Барака Обамы в отношении России и Украины, а следующему президенту США она рекомендует вводить новые санкции и создавать глобальный фронт для сдерживания "военной агрессии" России.
Также, по мнению авторов The National Interest, назначение Нуланд "вызвало ликование в Киеве", так как она активно поддерживала беспорядки на Майдане в 2014 году: раздавала еду протестующим украинцам, встречалась с новым правительством Украины. В том числе обсуждала с Петром Порошенко реализацию требований Минского соглашения и прогресс Украины в вопросе реформ.
"Сообщения о предстоящем назначении Виктории Нуланд <…> стали для Москвы четким сигналом, что шансы на значимое сближение Соединенных Штатов и России при администрации Байдена сокращаются", — говорится в публикации.
Накануне Байден назначил кандидатов на посты заместителей госсекретаря. Он выдвинул на пост первого замгоссекретаря Венди Шерман, которая при Обаме возглавляла команду переговорщиков с Ираном по ядерной проблеме. Брайан Маккион, помощник Байдена по вопросам во внешней политике, также может стать еще одним первым заместителем. На пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности выдвинули Бонни Дженкинс. Она известна тем, что возглавляет организацию "Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам".