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В ряде регионов проведут эксперимент с водительскими правами
В ряде регионов проведут эксперимент с водительскими правами
Водителям в нескольких регионах России в качестве эксперимента разрешат не носить с собой права, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T03:27
2021-01-17T03:27
2021-01-17T14:49
россия
олег качанов
авто
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Водителям в нескольких регионах России в качестве эксперимента разрешат не носить с собой права, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов. Его слова передает "Российская газета".Он подчеркнул, что вместо лицензии автомобилисты смогут воспользоваться специальным приложением для подтверждения наличия прав.Как уточняет газета, в 2021 году эксперимент планируют запустить в ряде субъектов Федерации, однако замглавы Минцифры не уточил, о каких именно регионах идет речь.Ранее в декабре в России вступил в силу приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева, вносящий изменения в водительские удостоверения.Теперь в верхней части лицевой стороны документа находится надпись "Водительское удостоверение" на трех языках — русском, французском и английском.
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россия, олег качанов, авто, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), владимир колокольцев, общество
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Водителям в нескольких регионах России в качестве эксперимента разрешат не носить с собой права, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов
. Его слова передает "Российская газета
".
Он подчеркнул, что вместо лицензии автомобилисты смогут воспользоваться специальным приложением для подтверждения наличия прав.
"Мы проработали и согласовали с коллегами из МВД приложение, которое будет содержать QR-код с информацией о водительских правах. Инспекторов снабдят специальными считывающими устройствами", — рассказал Качанов.
Как уточняет газета, в 2021 году эксперимент планируют запустить в ряде субъектов Федерации, однако замглавы Минцифры не уточил, о каких именно регионах идет речь.
Ранее в декабре в России вступил в силу приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева, вносящий изменения в водительские удостоверения.
Теперь в верхней части лицевой стороны документа находится надпись "Водительское удостоверение" на трех языках — русском, французском и английском.