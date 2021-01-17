https://ria.ru/20210117/avto-1593368276.html

В ряде регионов проведут эксперимент с водительскими правами

В ряде регионов проведут эксперимент с водительскими правами

Водителям в нескольких регионах России в качестве эксперимента разрешат не носить с собой права, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T03:27

2021-01-17T03:27

2021-01-17T14:49

россия

олег качанов

авто

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

владимир колокольцев

общество

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Водителям в нескольких регионах России в качестве эксперимента разрешат не носить с собой права, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов. Его слова передает "Российская газета".Он подчеркнул, что вместо лицензии автомобилисты смогут воспользоваться специальным приложением для подтверждения наличия прав.Как уточняет газета, в 2021 году эксперимент планируют запустить в ряде субъектов Федерации, однако замглавы Минцифры не уточил, о каких именно регионах идет речь.Ранее в декабре в России вступил в силу приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева, вносящий изменения в водительские удостоверения.Теперь в верхней части лицевой стороны документа находится надпись "Водительское удостоверение" на трех языках — русском, французском и английском.

https://ria.ru/20210108/znak-1592342704.html

россия

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россия, олег качанов, авто, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), владимир колокольцев, общество