https://ria.ru/20210117/antoshkin-1593410998.html
Рыжков назвал Антошкина грамотным специалистом
Рыжков назвал Антошкина грамотным специалистом
Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин был волевым, смелым человеком, грамотным специалистом, сказал РИА Новости в... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T17:00
2021-01-17T17:00
2021-01-17T17:00
николай антошкин
госдума рф
владимир рыжков
николай рыжков
ссср
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин был волевым, смелым человеком, грамотным специалистом, сказал РИА Новости в воскресенье сенатор, экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков.Антошкин скончался в больнице в воскресенье. Он болел коронавирусом.Когда основные работы были закончены, руководство страны рассмотрело вопрос о награждении ликвидаторов аварии на АЭС, сказал Рыжков.По его словам, в дальнейшем ему приходилось еще несколько раз встречаться с Антошкиным. "Я относился к нему с большим уважением, скромный, грамотный, волевой, смелый человек", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20210117/antoshkin-1593398981.html
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николай антошкин, госдума рф, владимир рыжков, николай рыжков, ссср