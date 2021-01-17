https://ria.ru/20210117/antoshkin-1593410998.html

Рыжков назвал Антошкина грамотным специалистом

Рыжков назвал Антошкина грамотным специалистом

Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин был волевым, смелым человеком, грамотным специалистом, сказал РИА Новости в... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T17:00

2021-01-17T17:00

2021-01-17T17:00

николай антошкин

госдума рф

владимир рыжков

николай рыжков

ссср

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин был волевым, смелым человеком, грамотным специалистом, сказал РИА Новости в воскресенье сенатор, экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков.Антошкин скончался в больнице в воскресенье. Он болел коронавирусом.Когда основные работы были закончены, руководство страны рассмотрело вопрос о награждении ликвидаторов аварии на АЭС, сказал Рыжков.По его словам, в дальнейшем ему приходилось еще несколько раз встречаться с Антошкиным. "Я относился к нему с большим уважением, скромный, грамотный, волевой, смелый человек", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20210117/antoshkin-1593398981.html

ссср

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай антошкин, госдума рф, владимир рыжков, николай рыжков, ссср