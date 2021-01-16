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Пользователи сообщили о сбоях в работе Twitter
Пользователи сообщили о сбоях в работе Twitter
Пользователи Twitter из США и Канады жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T09:11
2021-01-16T09:11
2021-01-16T09:11
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пользователи Twitter из США и Канады жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Больше всего сообщений о сбоях наблюдается в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле и Ванкувере.Большинство (54%) сообщивших о сбоях пожаловались на работу сайта, также пользователи сообщили о проблемах с приложением соцсети для iPhone (35%) и для Android (9%). Первые сообщения о неполадках появись около 08.00 мск.
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