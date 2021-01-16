https://ria.ru/20210116/twitter-1593296636.html

Пользователи сообщили о сбоях в работе Twitter

Пользователи сообщили о сбоях в работе Twitter

Пользователи Twitter из США и Канады жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T09:11

2021-01-16T09:11

2021-01-16T09:11

канада

сша

twitter

технологии

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пользователи Twitter из США и Канады жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Больше всего сообщений о сбоях наблюдается в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле и Ванкувере.Большинство (54%) сообщивших о сбоях пожаловались на работу сайта, также пользователи сообщили о проблемах с приложением соцсети для iPhone (35%) и для Android (9%). Первые сообщения о неполадках появись около 08.00 мск.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канада, сша, twitter, технологии