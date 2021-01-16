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В Петербурге арестовали таксиста, смотревшего порно при пассажирах
В Петербурге арестовали таксиста, смотревшего порно при пассажирах
Районный суд Петербурга назначил пять суток ареста водителю такси, который смотрел порно при выполнении заказа, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T21:42
2021-01-16T21:42
россия
ситимобил
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Районный суд Петербурга назначил пять суток ареста водителю такси, который смотрел порно при выполнении заказа, сообщает объединенная пресс-служба судов города.Ранее сообщалось, что онлайн-сервис заказа такси "Ситимобил" заблокировал таксопарк, в котором работал водитель, просматривавший порно при пассажирках в Петербурге.Во вторник "Ситимобил" заблокировал таксиста без права на восстановление после жалобы девушки на его развратные действия, когда мужчина вез ее в аэропорт "Пулково". В "Ситимобил" поступила информация об еще одной жертве водителя, из чего компания сделала вывод, что таксист использовал чужой аккаунт. Ранее в интернете появилось видео, на котором девушка из Петербурга заявила, что подвозивший ее в "Пулково" таксист смотрел порно и совершал развратные действия.
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россия, ситимобил, пулково (аэропорт), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали таксиста, смотревшего порно при пассажирах

21:42 16.01.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Районный суд Петербурга назначил пять суток ареста водителю такси, который смотрел порно при выполнении заказа, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Водитель признан виновным в мелком хулиганстве. Ему назначено пять суток административного ареста", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что онлайн-сервис заказа такси "Ситимобил" заблокировал таксопарк, в котором работал водитель, просматривавший порно при пассажирках в Петербурге.
Во вторник "Ситимобил" заблокировал таксиста без права на восстановление после жалобы девушки на его развратные действия, когда мужчина вез ее в аэропорт "Пулково". В "Ситимобил" поступила информация об еще одной жертве водителя, из чего компания сделала вывод, что таксист использовал чужой аккаунт. Ранее в интернете появилось видео, на котором девушка из Петербурга заявила, что подвозивший ее в "Пулково" таксист смотрел порно и совершал развратные действия.
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