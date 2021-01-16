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В Петербурге арестовали таксиста, смотревшего порно при пассажирах

В Петербурге арестовали таксиста, смотревшего порно при пассажирах

Районный суд Петербурга назначил пять суток ареста водителю такси, который смотрел порно при выполнении заказа, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T21:42

2021-01-16T21:42

2021-01-16T21:42

россия

ситимобил

пулково (аэропорт)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Районный суд Петербурга назначил пять суток ареста водителю такси, который смотрел порно при выполнении заказа, сообщает объединенная пресс-служба судов города.Ранее сообщалось, что онлайн-сервис заказа такси "Ситимобил" заблокировал таксопарк, в котором работал водитель, просматривавший порно при пассажирках в Петербурге.Во вторник "Ситимобил" заблокировал таксиста без права на восстановление после жалобы девушки на его развратные действия, когда мужчина вез ее в аэропорт "Пулково". В "Ситимобил" поступила информация об еще одной жертве водителя, из чего компания сделала вывод, что таксист использовал чужой аккаунт. Ранее в интернете появилось видео, на котором девушка из Петербурга заявила, что подвозивший ее в "Пулково" таксист смотрел порно и совершал развратные действия.

https://ria.ru/20200925/ekran-1577744961.html

россия

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситимобил, пулково (аэропорт), санкт-петербург, происшествия