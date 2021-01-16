https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html

Вашингтон официально подтвердил факт внешнего управления Украиной

Вашингтон официально подтвердил факт внешнего управления Украиной

Министерство финансов США внесло в свой санкционный список очередных "связанных с Россией акторов", которые якобы вмешивались в американскую избирательную... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T08:00

2021-01-16T08:00

2021-01-16T08:08

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

министерство финансов сша

атлантический совет

сша

украина

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Министерство финансов США внесло в свой санкционный список очередных "связанных с Россией акторов", которые якобы вмешивались в американскую избирательную кампанию. В этом не было бы ничего удивительного — ведь количество российских политиков, журналистов, бизнесменов, фирм, которые находятся в этих списках, уже зашкаливает. Особенность данного шага в том, что на этот раз к "агентам Кремля" причислены семь граждан Украины и четыре СМИ из этой же страны, которые, прямо скажем, никогда не были замечены в особой любви к России.По большому счету, и это происходит не впервые. В сентябре прошлого года Минфин объявил введение санкций против действующего народного депутата Украины Андрея Деркача, назвав его "российским агентом". В вину ему вменили публикацию знаменитых аудиозаписей разговоров бывших президента Украины Петра Порошенко и вице-президента США Джо Байдена. Причем никто даже особо не ставит под сомнение аутентичность этих записей. Но сам факт, что украинский нардеп посмел в разгар избирательной кампании в США публиковать общественно значимые материалы, послужил основанием для его наказания. Новые санкции направлены против "ближайшего окружения Деркача", о чем прямо сказано в заявлении Минфина. Туда вошли бывший прокурор Константин Кулик, имевший наглость расследовать дело газовой компании "Бурисма", в которой работал сын Байдена, беглый олигарх и бывший нардеп Александр Онищенко, которого СМИ не раз называли собственником "пленок", озвученных Деркачем, и целый ряд других лиц, действительно так или иначе связанных с этими пресловутыми аудиозаписями.Но стоит обратить особое внимание на еще одного фигуранта списка — депутата Александра Дубинского, представляющего в Верховной раде правящую фракцию "Слуга народа", то есть партию Владимира Зеленского. Более всего поражает формулировка обвинений, которые вменяются парламентарию как бы независимой державы: "Деркач и Дубинский занимались лоббизмом против НАБУ с целью сместить руководство НАБУ, дискредитировать НАБУ как организацию".То есть данной формулировкой Вашингтон подтверждает всем известный секрет Полишинеля: НАБУ — это отнюдь не независимая структура, она создана американцами и подконтрольна им же, являясь инструментом надзора за чиновниками и олигархами Украины. Об этом знали все. Но чтобы вот так неприкрыто данный факт признавался на высшем официальном уровне — такого еще не было.Деркач с Дубинским, как и многие украинские политики, представляющие самые разные лагеря, неоднократно критиковали НАБУ за покрытие коррупционных схем на Украине и даже за прямое участие в них. Представляя документы, факты, цифры, свидетельские показания. Но, как Дубинский сказал на совместной с Деркачем пресс-конференции, которую в своем обвинении упоминает и Минфин США, любая попытка наказать коррупционеров всегда встречает гневную отповедь из западных посольств: "Это все реформаторы — вы их не смейте трогать!" Невооруженным глазом видно, как послы G7 единой командой бросаются на защиту от любых обвинений в адрес директора НАБУ Артема Сытника (человека, который сам официально признан коррупционером), а также в адрес главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, непосредственно связанного с деятельностью НАБУ.Сам Шабунин и его подчиненные не скрывают, что именно они развернули массированную кампанию по внесению Деркача и Дубинского в американские санкционные списки. Причем они даже устроили из этого своеобразный мастер-класс, публикуя материалы под откровенными заголовками: "Как добиваться персональных санкций на Западе. Показываем на примере Дубинского". Судя по их обращениям в американские органы, для этого достаточно обвинить украинских политиков в "продвижении российской повестки дня". Это притом что Дубинский всегда нещадно нападал на Россию. Но и это, как мы видим, не защищает украинского политика от обвинений в "пророссийскости", если он посмел указать на факты западного внешнего управления.А ведь Деркач с Дубинским на своей пресс-конференции как раз пытались обратиться напрямую к властям США с указанием на факты разворовывания на Украине американских же денег. По их данным, значительная часть "донорских средств" из США, выделенных после Майдана 2014 года, была банально украдена при прямом участии американской гражданки Натальи Яресько, которая тогда была министром финансов Украины. Казалось бы, уж кто-кто, а Минфин США напрямую заинтересован в расследовании этих фактов, защищая средства своих налогоплательщиков. И уж точно не может за это объявлять санкции. Но, видимо, все в Вашингтоне и уж тем более в посольстве США прекрасно осведомлены об этих схемах. И как раз не хотят, чтобы о них узнали рядовые американцы.Таким образом, Министерство финансов США, официально приравняв критику НАБУ к критике американских институций, фактически законодательно закрепляет свое внешнее управление территорией победившей "революции достоинства". Американские чиновники и дипломаты совершенно ничего уже не стесняются там. Вспомним хотя бы запрет покупать российскую вакцину от коронавируса, поступивший из посольства США. Украина отчаянно молит американцев поспособствовать приобретению уже хоть какой-нибудь вакцины, но в ответ лишь получает запреты. Видимо, воспользовавшись рождественскими каникулами в американском диппредставительстве, Киев под самый Новый год заключил предварительный контракт с китайцами о поставке вакцины, которая пока еще не зарегистрирована даже в самом Китае. Не исключено, что это стало неприятным сюрпризом для Квин по ее возвращении из отпуска. Но в отношениях США и Украины не впервой, чтобы Киеву выкручивали руки с требованием отменить уже действующие контракты с Пекином. Вспомним хотя бы, как госсекретарь США Майк Помпео вынудил Украину отменить заключенную сделку о продаже китайцам завода "Мотор Сич".Не менее беспардонно действуют и бывшие американские послы на Украине. Например, на днях четверо из них вместе с рядом известных западных кремленологов из Atlantic Council* публично обратились к Киеву, почти в ультимативном порядке требуя пересмотреть решения украинских судов относительно судьбы генерала Виктора Назарова. Тот был признан виновным в утере транспортного самолета, сбитого бойцами ЛНР под Луганском в 2014 году, и гибели 49 украинских военнослужащих. Американские дипломаты посчитали себя вправе определять законность и целесообразность данного решения как бы независимых судебных органов как бы независимой страны, призвав отменить его. По мнению американцев, решения относительно действий украинских военнослужащих должны приниматься военными судами. Известный украинский юрист Андрей Портнов в этой связи сообщил бывшим послам, что на Украине военные суды уже десять лет как ликвидированы. Причем опять-таки под воздействием внешнего управления. Правда, на этот раз европейского — именно Евросоюз и Совет Европы вынудили Украину отказаться от таких учреждений. Но американские послы явно не в курсе. Портнов в сердцах посоветовал отправить письмо заокеанских кураторов Украины ее европейским кураторам, добавив: "а то уже немного напрягаете со своим внешним менеджментом и случайными советами".Но мы же понимаем, что мнение европейцев волнует американцев не намного больше, чем мнение самих украинцев. Отношение Вашингтона к Европе было красноречиво выражено в начале 2014 года тогдашним помощником госсекретаря Викторией Нуланд в ее беседе с еще одним послом США на Украине. Что уж говорить об отношении американских чиновников к мнению самих украинцев. По отношению к тем любые правила даже видимого приличия давно уже отброшены. Нынешнее решение Минфина США — более чем откровенное подтверждение этого факта.* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

https://ria.ru/20210111/sanktsii-1592618914.html

https://ria.ru/20210111/ukraina-1592647882.html

https://ria.ru/20210113/vybory-1592939393.html

https://ria.ru/20201229/vaccine-1591471230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Владимир Корнилов https://cdn23.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

национальное антикоррупционное бюро украины (набу), министерство финансов сша, атлантический совет , сша, украина, авторы