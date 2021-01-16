https://ria.ru/20210116/lashet-1593325489.html

Биография Армина Лашета

Биография Армина Лашета

Армин Лашет (Armin Laschet) - немецкий политик, лидер партии Христианско-демократический союз - родился 18 февраля 1961 года в Ахене (ФРГ) . РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T14:40

2021-01-16T14:40

2021-01-16T14:40

армин лашет

германия

справки

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Армин Лашет (Armin Laschet) - немецкий политик, лидер партии Христианско-демократический союз - родился 18 февраля 1961 года в Ахене (ФРГ) . В 18 лет Армин Лашет вступил в партию Христианско-демократический союз. В 1981 году Лашет окончил школу в своём родном городе Ахен и начал изучать право в университетах Мюнхена и Бонна.В 1986 году Армин Лашет начал журналистскую деятельность, работая боннским корреспондентом новостной редакции баварского телевидения Bayerischen Fernsehens. В 1987 году Лашет сдал первый государственный юридический экзамен. Четыре года спустя он стал главным редактором газеты "KirchenZeitung Aachen", с 1995 по 1999 год руководил издательством "Einhard-Verlag".С 1988 по 1993 года Лашет являлся научным советником президента Бундестага Риты Зюссмут.В 1989 - 2004 годах Армин Лашет состоял в городском совете Ахена, в 1991 году стал заместителем председателя ахенской организации ХДС.С 1994 по 1998 год Лашет был депутатом Бундестага от первого избирательного округа Ахена. С 1999 по 2005 год - депутатом Европейского парламента.В 2001 году Лашет возглавил ахенскую организацию ХДС. С 2005 по 2010 год Лашет ялвлялся министром поколений, семьи, женщин и интеграции земли Северный Рейн-Вестфалия.В 2008 году Армин Лашет вошёл в национальное правление ХДС.В 2010 году стал депутатом ландтага земли Северный Рейн-Вестфалия.С 2010 по 2012 год Лашет занимал должность заместителя председателя земельной организации ХДС в Северном Рейне-Вестфалии, с 2012 года — председателя. С 2013 года Лашет стал председателем фракции ХДС в ландтаге. С 5 декабря 2012 года — Лашет был заместителем председателя ХДС.27 июня 2017 года Армин Лашет вступил в должность премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия.16 января 2021 года Армин Лашет был избран новым главой Христианско-демократического союза Германии во втором туре голосования на съезде партии.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армин лашет, германия, справки