https://ria.ru/20210116/vybory-1593317847.html

Новым председателем правящего в Германии ХДС стал Армин Лашет

Новым председателем правящего в Германии ХДС стал Армин Лашет

Новым председателем правящей в Германии партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) стал Армин Лашет — таковы итоги второго тура голосования на съезде... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T13:30

2021-01-16T13:30

2021-01-16T14:57

армин лашет

христианско-демократический союз германии

германия

в мире

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БЕРЛИН, 16 янв — РИА Новости. Новым председателем правящей в Германии партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) стал Армин Лашет — таковы итоги второго тура голосования на съезде объединения, прямую трансляцию которого ведет телеканал N24."За Армина Лашета отдан 521 голос, за Фридриха Мерца — 466 голосов. Таким образом, Армин Лашет избран, он получил абсолютное большинство голосов", — заявил представитель ХДС.В первом туре участвовало трое кандидатов: на пост председателя, помимо Лашета и Мерца, претендовал также бывший министр по делам окружающей среды, глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. Никому из них не удалось набрать абсолютного большинства, но Мерц обошел Лашета на пять голосов. Рёттген значительно уступил им обоим.Лашет занимает должность премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населенной в Германии. В предвыборной речи на съезде он заявил, что выступает за политику консенсуса, объединение немецкого общества, считает политику канцлера Ангелы Меркель успешной и готов продолжать ее.После сегодняшнего онлайн-голосования делегаты съезда ХДС, согласно закону, должны письменно подтвердить волеизъявление. Результат подсчета этих письменных заявлений обнародуют 22 января.Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября. Ангела Меркель уже заявила, что уйдет из политики после этих выборов. Решение о том, кто именно возглавит предвыборный список от консервативного альянса ХДС-ХСС и станет, соответственно, претендентом на должность канцлера, будет приниматься по итогам консультаций между двумя сестринскими партиями. Ожидается, что это произойдет в ближайшие месяцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200211/1564558688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армин лашет, христианско-демократический союз германии, германия, в мире