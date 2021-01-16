Новым председателем правящего в Германии ХДС стал Армин Лашет
13:30 16.01.2021 (обновлено: 14:57 16.01.2021)
"За Армина Лашета отдан 521 голос, за Фридриха Мерца — 466 голосов. Таким образом, Армин Лашет избран, он получил абсолютное большинство голосов", — заявил представитель ХДС.
В первом туре участвовало трое кандидатов: на пост председателя, помимо Лашета и Мерца, претендовал также бывший министр по делам окружающей среды, глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. Никому из них не удалось набрать абсолютного большинства, но Мерц обошел Лашета на пять голосов. Рёттген значительно уступил им обоим.
Лашет занимает должность премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населенной в Германии. В предвыборной речи на съезде он заявил, что выступает за политику консенсуса, объединение немецкого общества, считает политику канцлера Ангелы Меркель успешной и готов продолжать ее.
После сегодняшнего онлайн-голосования делегаты съезда ХДС, согласно закону, должны письменно подтвердить волеизъявление. Результат подсчета этих письменных заявлений обнародуют 22 января.
Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября. Ангела Меркель уже заявила, что уйдет из политики после этих выборов. Решение о том, кто именно возглавит предвыборный список от консервативного альянса ХДС-ХСС и станет, соответственно, претендентом на должность канцлера, будет приниматься по итогам консультаций между двумя сестринскими партиями. Ожидается, что это произойдет в ближайшие месяцы.
11 февраля 2020, 16:39АкцентыФрау-2. Недолет. Впервые в этом веке ХДС может возглавить мужчинаВ Германии многие сразу сомневались в том, что "фрау-2" выстрелит. Мало кто полагал, что ее запал закончится так скоро. Лишь бы, опасаются теперь в ХДС, Меркель не вздумала сама свою вину заглаживать. А то, говорят, знаем мы ее – опять все возьмет на себя.