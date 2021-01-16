https://ria.ru/20210116/lashet-1593324637.html

Эксперт оценил перспективы отношений России и Германии при Лашете

Эксперт оценил перспективы отношений России и Германии при Лашете

Избрание Армина Лашета лидером правящей в ФРГ партии ХДС - это неожиданный, но хороший итог для Германии и ее отношений с Россией, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T14:34

2021-01-16T14:34

2021-01-16T14:34

армин лашет

маркус зедер

владислав белов

российская академия наук

ангела меркель

германия

европа

бавария

в мире

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Избрание Армина Лашета лидером правящей в ФРГ партии ХДС - это неожиданный, но хороший итог для Германии и ее отношений с Россией, заявил РИА Новости заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.Лашет избран новым лидером правящей в ФРГ партии ХДС, по итогам выборов в сентябре он может сменить Ангелу Меркель на посту канцлера - таковы итоги голосования во втором туре на съезде партии в субботу.По мнению эксперта, для российско-германского сотрудничества это "в любом случае неухудшение отношений". "Результат неожиданный, случилась, на мой взгляд, сенсация, но для России это плюс. Лашет достаточно конструктивно настроен в отношении России, в отличие от (Фридриха) Мерца и (Норберта) Рёттгена (которые также боролись за пост лидера ХДС - ред.)", - сказал Белов.Он отметил, что пока непонятно, кто будет кандидатом на пост канцлера - Лашет будет бороться с премьером Баварии Маркусом Зёдером, но он тоже - вполне приемлемая в плане российско-германских отношений фигура.При этом эксперт напомнил, что сегодняшний результат ещё должен быть подтверждён письменным голосованием, итоги которого ожидаются 22 января.Белов отметил, что Рёттген пообещал полную поддержку деятельности Лашета, сказав, что конкуренция внутри партии закончилась и теперь она будет конкурировать с другими партиями в рамках федеральных выборов. По мнению эксперта, с этого момента ХДС неофициально вступила в предвыборную кампанию.Лашет занимает должность премьера одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населенной федеральной земли в Германии Северный Рейн-Вестфалия. Он единственный из кандидатов, который имеет опыт управления целым регионом, возглавляет самое многочисленное в ФРГ земельное объединение ХДС.Лашет считается центристом - то есть, готов к политическому сотрудничеству с более левыми силами, в частности, с немецкими социал-демократами, которые входят в нынешнее коалиционное правительство канцлера Меркель. Считается, что Лашет идеологически наиболее близок Меркель и может продолжить ее партийную политику.

https://ria.ru/20210116/germaniya-1593323374.html

https://ria.ru/20210115/germaniya-1593264835.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/germaniya-1591706954.html

германия

европа

бавария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армин лашет, маркус зедер, владислав белов, российская академия наук, ангела меркель, германия, европа, бавария, в мире