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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210116/karabakh-1593353655.html
В Карабах за сутки вернулись 177 беженцев
В Карабах за сутки вернулись 177 беженцев
За сутки в свои дома в Нагорном Карабахе вернулись 177 беженцев, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, следует из информационного... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T20:16
2021-01-16T20:16
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
в мире
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За сутки в свои дома в Нагорном Карабахе вернулись 177 беженцев, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, следует из информационного бюллетеня Минобороны РФ на сайте ведомства.Отмечается, что круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 27 наблюдательных постах.Добавляется, что с 23 ноября российские миротворцы разминировали 530 гектаров территории в Карабахе, очистили более 201 километра дорог, проверили 751 домостроение и обнаружили и обезвредили 23 530 взрывоопасных объектов.
https://ria.ru/20210112/karabakh-1592673546.html
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нагорный карабах, в мире

В Карабах за сутки вернулись 177 беженцев

20:16 16.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе
Военнослужащий армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За сутки в свои дома в Нагорном Карабахе вернулись 177 беженцев, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, следует из информационного бюллетеня Минобороны РФ на сайте ведомства.
"Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь и восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. За сутки обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 177 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 49 638 человек", - говорится в сообщении.
Село Хин Шен в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 09:44Ситуация в Нагорном Карабахе
В Минобороны оценили ситуацию с возращением беженцев в Карабах
Отмечается, что круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 27 наблюдательных постах.
Добавляется, что с 23 ноября российские миротворцы разминировали 530 гектаров территории в Карабахе, очистили более 201 километра дорог, проверили 751 домостроение и обнаружили и обезвредили 23 530 взрывоопасных объектов.
 
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