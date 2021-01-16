В Карабах за сутки вернулись 177 беженцев
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в селе Тагавард Мартунинского района в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За сутки в свои дома в Нагорном Карабахе вернулись 177 беженцев, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, следует из информационного бюллетеня Минобороны РФ на сайте ведомства.
"Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь и восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры. За сутки обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 177 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 49 638 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 27 наблюдательных постах.
Добавляется, что с 23 ноября российские миротворцы разминировали 530 гектаров территории в Карабахе, очистили более 201 километра дорог, проверили 751 домостроение и обнаружили и обезвредили 23 530 взрывоопасных объектов.