https://ria.ru/20210116/karabakh-1593353655.html

В Карабах за сутки вернулись 177 беженцев

В Карабах за сутки вернулись 177 беженцев

За сутки в свои дома в Нагорном Карабахе вернулись 177 беженцев, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, следует из информационного... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T20:16

2021-01-16T20:16

2021-01-16T20:16

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

в мире

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За сутки в свои дома в Нагорном Карабахе вернулись 177 беженцев, безопасность передвижения обеспечивали российские миротворцы, следует из информационного бюллетеня Минобороны РФ на сайте ведомства.Отмечается, что круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 27 наблюдательных постах.Добавляется, что с 23 ноября российские миротворцы разминировали 530 гектаров территории в Карабахе, очистили более 201 километра дорог, проверили 751 домостроение и обнаружили и обезвредили 23 530 взрывоопасных объектов.

https://ria.ru/20210112/karabakh-1592673546.html

нагорный карабах

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, в мире