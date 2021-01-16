https://ria.ru/20210116/kamchatka-1593303098.html

Границы ТОР "Камчатка" расширят для новых проектов

Границы ТОР "Камчатка" расширят для новых проектов

Правительство утвердило постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" для запуска новых инвестиционных проектов, сообщает... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T10:30

2021-01-16T10:30

2021-01-16T10:30

россия

камчатский край

экономика

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правительство утвердило постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" для запуска новых инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что благодаря этому в эксплуатацию введут новые мощности по рыбопереработке, разместят стоянку для морского транспорта в бухте Бабья. Планируется, что это позволит создать более 400 новых рабочих мест, а объем частных вложений будет более 180 миллионов рублей.ТОР "Камчатка" создана в 2015 году, чтобы стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики, привлекать новых инвесторов, способствуя этим улучшению благосостояния жителей края.Резидентам ТОР доступны различные льготы, такие как сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, а также упрощённый порядок трудоустройства иностранцев.

https://ria.ru/20200721/1574650298.html

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россия, камчатский край, экономика