https://ria.ru/20210116/kamchatka-1593303098.html
Границы ТОР "Камчатка" расширят для новых проектов
Границы ТОР "Камчатка" расширят для новых проектов
Правительство утвердило постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" для запуска новых инвестиционных проектов, сообщает... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T10:30
2021-01-16T10:30
2021-01-16T10:30
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правительство утвердило постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" для запуска новых инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что благодаря этому в эксплуатацию введут новые мощности по рыбопереработке, разместят стоянку для морского транспорта в бухте Бабья. Планируется, что это позволит создать более 400 новых рабочих мест, а объем частных вложений будет более 180 миллионов рублей.ТОР "Камчатка" создана в 2015 году, чтобы стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики, привлекать новых инвесторов, способствуя этим улучшению благосостояния жителей края.Резидентам ТОР доступны различные льготы, такие как сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, а также упрощённый порядок трудоустройства иностранцев.
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россия, камчатский край, экономика
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Правительство утвердило постановление
о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" для запуска новых инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что благодаря этому в эксплуатацию введут новые мощности по рыбопереработке, разместят стоянку для морского транспорта в бухте Бабья. Планируется, что это позволит создать более 400 новых рабочих мест, а объем частных вложений будет более 180 миллионов рублей.
"Границы территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" будут расширены для запуска новых инвестиционных проектов. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
ТОР "Камчатка" создана в 2015 году, чтобы стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики, привлекать новых инвесторов, способствуя этим улучшению благосостояния жителей края.
Резидентам ТОР доступны различные льготы, такие как сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, а также упрощённый порядок трудоустройства иностранцев.