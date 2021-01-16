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Границы ТОР "Камчатка" расширят для новых проектов
Границы ТОР "Камчатка" расширят для новых проектов
Правительство утвердило постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" для запуска новых инвестиционных проектов, сообщает... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T10:30
2021-01-16T10:30
россия
камчатский край
экономика
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правительство утвердило постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" для запуска новых инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что благодаря этому в эксплуатацию введут новые мощности по рыбопереработке, разместят стоянку для морского транспорта в бухте Бабья. Планируется, что это позволит создать более 400 новых рабочих мест, а объем частных вложений будет более 180 миллионов рублей.ТОР "Камчатка" создана в 2015 году, чтобы стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики, привлекать новых инвесторов, способствуя этим улучшению благосостояния жителей края.Резидентам ТОР доступны различные льготы, такие как сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, а также упрощённый порядок трудоустройства иностранцев.
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россия, камчатский край, экономика

Границы ТОР "Камчатка" расширят для новых проектов

10:30 16.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Пирагис Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка
 Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правительство утвердило постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" для запуска новых инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что благодаря этому в эксплуатацию введут новые мощности по рыбопереработке, разместят стоянку для морского транспорта в бухте Бабья. Планируется, что это позволит создать более 400 новых рабочих мест, а объем частных вложений будет более 180 миллионов рублей.
"Границы территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" будут расширены для запуска новых инвестиционных проектов. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
ТОР "Камчатка" создана в 2015 году, чтобы стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики, привлекать новых инвесторов, способствуя этим улучшению благосостояния жителей края.
Резидентам ТОР доступны различные льготы, такие как сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, а также упрощённый порядок трудоустройства иностранцев.
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