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Депутат Рады набросился на коллегу после слов о русском языке
Депутат Рады набросился на коллегу после слов о русском языке
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук набросился на оппонента в эфире телеканала "Наш" во время обсуждения языкового закона на... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T18:34
2021-01-16T20:19
партия "слуга народа"
ситуация на украине
верховная рада украины
украина
в мире
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук набросился на оппонента в эфире телеканала "Наш" во время обсуждения языкового закона на Украине.Народный депутат VI созыва Кирилл Куликов в эфире одной из передач раскритиковал методы, которыми пользуются власти для популяризации и развития украинского языка в стране, а также заявил о нецелесообразности попыток изолироваться от русского языка."Это просто развитие, никуда не деться. Цивилизационно аудитория русского языка гораздо больше. &lt;…&gt; Сохранность украинского языка нужна, этим должно заниматься государство", — сказал он, сравнив поддержку украинского языка в настоящее время со "слоном в лавке".Камельчук резко отреагировал на слова Куликова и призвал "не сравнивать Украину с лавкой". Затем политики перешли на "ты" и обменялись оскорбительными высказываниями в адрес друг друга — в частности, член фракции "Слуга народа" назвал оппонента "хамлом и быдлом".Во время спора Камельчук встал и направился к креслу, где сидел Куликов, успокоить его удалось только ведущим телепередачи."Есть просто требования рынка. Это не значит, что язык плохой или хороший. Тот, кто хочет войти на рынок, будет пользоваться наиболее распространенным языком. На сегодняшний день это китайский, арабский, английский и русский", — заключил Куликов.Языковой закон на Украине приняли в апреле 2019 года. Он обязывает общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов.Сегодня в стране вступила в силу норма закона, в соответствии с которой вся сфера обслуживания в стране также переходит на украинский.Украинская оппозиция не раз критиковала закон. Еще в июне 2019-го более 50 депутатов Рады попросили Конституционный суд признать его неконституционным, однако проблема осталась нерешенной.
https://ria.ru/20210113/mask-1592802458.html
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партия "слуга народа", ситуация на украине, верховная рада украины, украина, в мире

Депутат Рады набросился на коллегу после слов о русском языке

18:34 16.01.2021 (обновлено: 20:19 16.01.2021)
 
© Фото : Юрий Камельчук/FacebookЮрий Камельчук
Юрий Камельчук - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© Фото : Юрий Камельчук/Facebook
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук набросился на оппонента в эфире телеканала "Наш" во время обсуждения языкового закона на Украине.
Народный депутат VI созыва Кирилл Куликов в эфире одной из передач раскритиковал методы, которыми пользуются власти для популяризации и развития украинского языка в стране, а также заявил о нецелесообразности попыток изолироваться от русского языка.
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"Это просто развитие, никуда не деться. Цивилизационно аудитория русского языка гораздо больше. <…> Сохранность украинского языка нужна, этим должно заниматься государство", — сказал он, сравнив поддержку украинского языка в настоящее время со "слоном в лавке".
Камельчук резко отреагировал на слова Куликова и призвал "не сравнивать Украину с лавкой". Затем политики перешли на "ты" и обменялись оскорбительными высказываниями в адрес друг друга — в частности, член фракции "Слуга народа" назвал оппонента "хамлом и быдлом".
Во время спора Камельчук встал и направился к креслу, где сидел Куликов, успокоить его удалось только ведущим телепередачи.
"Есть просто требования рынка. Это не значит, что язык плохой или хороший. Тот, кто хочет войти на рынок, будет пользоваться наиболее распространенным языком. На сегодняшний день это китайский, арабский, английский и русский", — заключил Куликов.
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Сегодня в стране вступила в силу норма закона, в соответствии с которой вся сфера обслуживания в стране также переходит на украинский.
Украинская оппозиция не раз критиковала закон. Еще в июне 2019-го более 50 депутатов Рады попросили Конституционный суд признать его неконституционным, однако проблема осталась нерешенной.
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