https://ria.ru/20210116/dagestan-1593360228.html
В Дагестане около 33 тысяч человек остались без света
В Дагестане около 33 тысяч человек остались без света
Около 32,7 тысячи человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за отключения линии электропередачи (ЛЭП), сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T22:13
2021-01-16T22:13
2021-01-16T22:24
происшествия
россия
республика дагестан
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Около 32,7 тысячи человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за отключения линии электропередачи (ЛЭП), сообщило Минэнерго РФ.В субботу в 21.03 мск в Дагестане отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ Шамильское – Анцух с отпайкой на подстанцию Гидатль с неуспешными повторными включениями.Температура воздуха 1 градус по Цельсию. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
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происшествия, россия, республика дагестан, министерство энергетики рф (минэнерго россии)