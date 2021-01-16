https://ria.ru/20210116/dagestan-1593360228.html

В Дагестане около 33 тысяч человек остались без света

В Дагестане около 33 тысяч человек остались без света

Около 32,7 тысячи человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за отключения линии электропередачи (ЛЭП), сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T22:13

2021-01-16T22:13

2021-01-16T22:24

происшествия

россия

республика дагестан

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Около 32,7 тысячи человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за отключения линии электропередачи (ЛЭП), сообщило Минэнерго РФ.В субботу в 21.03 мск в Дагестане отключилась воздушная линия электропередачи 110 кВ Шамильское – Анцух с отпайкой на подстанцию Гидатль с неуспешными повторными включениями.Температура воздуха 1 градус по Цельсию. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

https://ria.ru/20210116/chechnya-1593349682.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия, республика дагестан, министерство энергетики рф (минэнерго россии)