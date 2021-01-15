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В России разработают механизм постоянных экспортных пошлин на зерно
В России разработают механизм постоянных экспортных пошлин на зерно
Правительство РФ разработает механизм постоянных экспортных пошлин на зерно, действующий и после 30 июня, который будет, с одной стороны, обеспечивать зерновыми РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:36
2021-01-15T12:44
максим решетников
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство РФ разработает механизм постоянных экспортных пошлин на зерно, действующий и после 30 июня, который будет, с одной стороны, обеспечивать зерновыми культурами внутренний рынок, а с другой - создавать стимулы для развития производства, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. На тот же срок введена пошлина на экспорт зерна. В рамках квоты пошлина для пшеницы сейчас составляет 25 евро за тонну, для других культур она нулевая.После выборки квоты ставка пошлины для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну. Между тем подкомиссия в пятницу одобрила повышение ставки вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта до 50 евро за тонну, а также введение с 15 марта пошлин на кукурузу (25 евро за тонну) и ячмень (10 евро за тонну).Глава Минэкономразвития указал, что согласно действующим нормам экспортные пошлины введены до 1 июля. "Крайне важно сейчас сформировать понимание рынка, что 1 июля обнуления экспортных пошлин не будет, что нет смысла держать зерно, ждать 1 июля в надежде на то, что потом внутренний рынок будет открыт всем ветрам, нельзя", - подчеркнул министр.Участники заседания согласились с необходимостью создания гибкого механизма пошлин."Мы будем вместе с Минэкономразвития разрабатывать порядок по плавающей экспортной пошлине, чтобы это был постоянный механизм, чтобы условия игры для рынка были понятны, чтобы это не было неожиданно, как мы делаем в этом сезоне. Чтобы рынок всегда понимал, и экспортеры, и растениеводы понимали, что пошлина будет как постоянный механизм и рассчитывали для себя перспективу продаж по той или иной цене", - сказала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.Решетников в ответ сообщил, что общая модель механизма и его основные моменты были согласованы с Минсельхозом в четверг. "Сейчас надо расчеты завершить. Прошу моих коллег в течение буквально нескольких рабочих дней свериться, чтобы на будущей неделе мы вышли на обсуждение с бизнесом этой модели, чтобы она в обязательном порядке и защищала внутренний рынок, и в то же время сохраняла достаточные стимулы для развития внутреннего производства", - добавил он.
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максим решетников, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

В России разработают механизм постоянных экспортных пошлин на зерно

12:36 15.01.2021 (обновлено: 12:44 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРазгрузка пшеницы
Разгрузка пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство РФ разработает механизм постоянных экспортных пошлин на зерно, действующий и после 30 июня, который будет, с одной стороны, обеспечивать зерновыми культурами внутренний рынок, а с другой - создавать стимулы для развития производства, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Мы в целом согласовали основной дизайн постоянно действующего механизма (экспортных пошлин на зерно - ред.), и нам нужно в ближайшее время представить его для обсуждения сельхозпроизводителями с тем, чтобы было четкое понимание, что будет после 1 июля", - сказал Решетников на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции в пятницу.
Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. На тот же срок введена пошлина на экспорт зерна. В рамках квоты пошлина для пшеницы сейчас составляет 25 евро за тонну, для других культур она нулевая.
После выборки квоты ставка пошлины для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну. Между тем подкомиссия в пятницу одобрила повышение ставки вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта до 50 евро за тонну, а также введение с 15 марта пошлин на кукурузу (25 евро за тонну) и ячмень (10 евро за тонну).
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Глава Минэкономразвития указал, что согласно действующим нормам экспортные пошлины введены до 1 июля. "Крайне важно сейчас сформировать понимание рынка, что 1 июля обнуления экспортных пошлин не будет, что нет смысла держать зерно, ждать 1 июля в надежде на то, что потом внутренний рынок будет открыт всем ветрам, нельзя", - подчеркнул министр.
"Мы и дальше будем защищать внутренний рынок, защищать нашего потребителя. Но очень важно, чтобы производители понимали, какая будет экономическая модель, чтобы, исходя из этого, дальше планировали инвестиции, и эта модель точно будет обеспечивать нормальное развитие производства внутри страны", - добавил он.
Участники заседания согласились с необходимостью создания гибкого механизма пошлин.
"Мы будем вместе с Минэкономразвития разрабатывать порядок по плавающей экспортной пошлине, чтобы это был постоянный механизм, чтобы условия игры для рынка были понятны, чтобы это не было неожиданно, как мы делаем в этом сезоне. Чтобы рынок всегда понимал, и экспортеры, и растениеводы понимали, что пошлина будет как постоянный механизм и рассчитывали для себя перспективу продаж по той или иной цене", - сказала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
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Решетников в ответ сообщил, что общая модель механизма и его основные моменты были согласованы с Минсельхозом в четверг. "Сейчас надо расчеты завершить. Прошу моих коллег в течение буквально нескольких рабочих дней свериться, чтобы на будущей неделе мы вышли на обсуждение с бизнесом этой модели, чтобы она в обязательном порядке и защищала внутренний рынок, и в то же время сохраняла достаточные стимулы для развития внутреннего производства", - добавил он.
"Говоря о перспективах на будущее, подразумевая необходимость регулирования для стабильности и прозрачности рынка, мы выступаем, конечно, за гибкие подходы и за определение плавающего размера ставок вывозных таможенных пошлин" - сообщила в свою очередь замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Елена Ягодкина.
 
Максим РешетниковМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
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