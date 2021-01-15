https://ria.ru/20210115/zerno-1593173429.html

В России разработают механизм постоянных экспортных пошлин на зерно

В России разработают механизм постоянных экспортных пошлин на зерно

Правительство РФ разработает механизм постоянных экспортных пошлин на зерно, действующий и после 30 июня, который будет, с одной стороны, обеспечивать зерновыми РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:36

2021-01-15T12:36

2021-01-15T12:44

максим решетников

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Правительство РФ разработает механизм постоянных экспортных пошлин на зерно, действующий и после 30 июня, который будет, с одной стороны, обеспечивать зерновыми культурами внутренний рынок, а с другой - создавать стимулы для развития производства, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. На тот же срок введена пошлина на экспорт зерна. В рамках квоты пошлина для пшеницы сейчас составляет 25 евро за тонну, для других культур она нулевая.После выборки квоты ставка пошлины для пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну. Между тем подкомиссия в пятницу одобрила повышение ставки вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта до 50 евро за тонну, а также введение с 15 марта пошлин на кукурузу (25 евро за тонну) и ячмень (10 евро за тонну).Глава Минэкономразвития указал, что согласно действующим нормам экспортные пошлины введены до 1 июля. "Крайне важно сейчас сформировать понимание рынка, что 1 июля обнуления экспортных пошлин не будет, что нет смысла держать зерно, ждать 1 июля в надежде на то, что потом внутренний рынок будет открыт всем ветрам, нельзя", - подчеркнул министр.Участники заседания согласились с необходимостью создания гибкого механизма пошлин."Мы будем вместе с Минэкономразвития разрабатывать порядок по плавающей экспортной пошлине, чтобы это был постоянный механизм, чтобы условия игры для рынка были понятны, чтобы это не было неожиданно, как мы делаем в этом сезоне. Чтобы рынок всегда понимал, и экспортеры, и растениеводы понимали, что пошлина будет как постоянный механизм и рассчитывали для себя перспективу продаж по той или иной цене", - сказала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.Решетников в ответ сообщил, что общая модель механизма и его основные моменты были согласованы с Минсельхозом в четверг. "Сейчас надо расчеты завершить. Прошу моих коллег в течение буквально нескольких рабочих дней свериться, чтобы на будущей неделе мы вышли на обсуждение с бизнесом этой модели, чтобы она в обязательном порядке и защищала внутренний рынок, и в то же время сохраняла достаточные стимулы для развития внутреннего производства", - добавил он.

https://ria.ru/20210114/muka-1593095590.html

https://ria.ru/20201230/zerno-1591551810.html

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максим решетников, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика