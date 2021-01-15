https://ria.ru/20210115/zemletryasenie-1593126214.html

СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений

СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений

Семь человек погибли и более 600 пострадали за последние сутки в результате серии землетрясений в Индонезии, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T07:02

2021-01-15T07:02

2021-01-15T12:30

индонезия

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Семь человек погибли и более 600 пострадали за последние сутки в результате серии землетрясений в Индонезии, передает агентство Рейтер.В четверг в Индонезии было зафиксировано два мощных землетрясения магнитудой 5,7 и 6,2 соответственно. Ранее сообщалось о трех погибших и 24 раненых.Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики Двикорита Карнавати заявил, что вслед за этими землетрясениями в стране произошли не менее 26 афтершоков. Он предупредил об опасности возникновения цунами в случае еще одного более мощного землетрясения.

https://ria.ru/20210115/zemletryasenie-1593124266.html

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2021

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Последствия землетрясения в Индонезии Семь человек погибли и более 600 пострадали за сутки в результате серии землетрясений в Индонезии 2021-01-15T07:02 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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