СМИ: в Индонезии семь человек погибли при серии землетрясений
Погибли 34 человека, несколько сотен пострадали.
Погибли 34 человека, несколько сотен пострадали.
Многие погибшие находятся под завалами.
Многие погибшие находятся под завалами.
Землетрясение разрушило больницу, под завалами оказались около десяти врачей и пациентов.
Землетрясение разрушило больницу, под завалами оказались около десяти врачей и пациентов.
Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики предупредил об опасности возникновения цунами.
Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики предупредил об опасности возникновения цунами.
Пострадавшие возле отделения неотложной помощи после землетрясения в Индонезии.
Пострадавшие возле отделения неотложной помощи после землетрясения в Индонезии.
Погибли 34 человека, несколько сотен пострадали.
Многие погибшие находятся под завалами.
Землетрясение разрушило больницу, под завалами оказались около десяти врачей и пациентов.
Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики предупредил об опасности возникновения цунами.
Пострадавшие возле отделения неотложной помощи после землетрясения в Индонезии.