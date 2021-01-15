https://ria.ru/20210115/zemletryasenie-1593124266.html

Землетрясение в Индонезии разрушило больницу

Землетрясение в Индонезии разрушило больницу

Землетрясение разрушило больницу в Индонезии, передает Франс Пресс со ссылкой на спасательную службу. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T05:49

2021-01-15T05:49

2021-01-15T12:29

индонезия

в мире

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Землетрясение разрушило больницу в Индонезии, передает Франс Пресс со ссылкой на спасательную службу.Под завалами остались врачи и пациенты, всего около десяти человек, идет спасательная операция.Накануне в стране произошли два мощных землетрясения магнитудой 5,7 и 6,2. Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу на острове Сулавеси. По последним данным, там погибли 26 человек, несколько сотен ранены.Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики Двикорита Карнавати сообщил, что зафиксированы не менее 26 афтершоков. Он предупредил об опасности возникновения цунами в случае еще одного более мощного землетрясения.

индонезия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индонезия, в мире