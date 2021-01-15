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В Индонезии число жертв землетрясения выросло до 34
В Индонезии число жертв землетрясения выросло до 34
Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 26, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Национальное управление по... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T08:09
2021-01-15T12:30
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 26, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).Землетрясение магнитудой 6,2, эпицентр которого располагался недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси. Ранее сообщалось о семи погибших и 600 раненых.В регионе произошли многочисленные обрушения зданий. Спасатели используют тяжелую технику для извлечения людей из-под завалов.Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти сообщило об увеличении числа жертв землетрясения до 34.Землетрясение магнитудой 6,2, эпицентр которого располагался недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси. Ранее сообщалось о 26 погибших, также сообщалось примерно о 600 раненых.По словам главы местного управления по противодействию стихийным бедствиям, только в городе Мамуджу погибли 26 человек.Помимо этого Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям заявило еще о восьми погибших к югу от Мамуджу.В регионе произошли многочисленные обрушения зданий. Спасатели используют тяжелую технику для извлечения людей из-под завалов.
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Последствия землетрясения в Индонезии
Семь человек погибли и более 600 пострадали за сутки в результате серии землетрясений в Индонезии
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сулавеси, индонезия, в мире

В Индонезии число жертв землетрясения выросло до 34

08:09 15.01.2021 (обновлено: 12:30 15.01.2021)
 
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 26, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).
Землетрясение магнитудой 6,2, эпицентр которого располагался недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси. Ранее сообщалось о семи погибших и 600 раненых.
В регионе произошли многочисленные обрушения зданий. Спасатели используют тяжелую технику для извлечения людей из-под завалов.
Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти сообщило об увеличении числа жертв землетрясения до 34.
Землетрясение магнитудой 6,2, эпицентр которого располагался недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси. Ранее сообщалось о 26 погибших, также сообщалось примерно о 600 раненых.
Последствия мощного землетрясения в Индонезии
© AFP 2020 / Firdaus

Магнитуда землетрясений составила 5,7 и 6,2.

Спасатели ищут выживших после землетрясения в индонезийском городе Мамуджу
1 из 10

Магнитуда землетрясений составила 5,7 и 6,2.

© AFP 2020 / Firdaus
© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado

Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу.

Последствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021
2 из 10

Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
© AFP 2020 / Firdaus

Следом произошло более 20 афтершоков.

Здание больницы в индонезийском городе Мамуджу, разрушенное в результате землетрясения
3 из 10

Следом произошло более 20 афтершоков.

© AFP 2020 / Firdaus
© AP Photo / Rudy Akdyaksyah

Погибли 34 человека, несколько сотен пострадали.

Последствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021
4 из 10

Погибли 34 человека, несколько сотен пострадали.

© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
© AP Photo / Rudy Akdyaksyah

Многие погибшие находятся под завалами.

Последствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021
5 из 10

Многие погибшие находятся под завалами.

© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado

На острове Сулавеси обрушилось множество зданий.

Последствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021
6 из 10

На острове Сулавеси обрушилось множество зданий.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tad

Землетрясение разрушило больницу, под завалами оказались около десяти врачей и пациентов.

Здание больницы в индонезийском городе Мамуджу, разрушенное в результате землетрясения
7 из 10

Землетрясение разрушило больницу, под завалами оказались около десяти врачей и пациентов.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tad
© REUTERS / Basarnas Sulbar

Для спасения людей спасатели используют тяжелую технику.

Спасатели на месте землетрясения в индонезийском городе Мамуджу
8 из 10

Для спасения людей спасатели используют тяжелую технику.

© REUTERS / Basarnas Sulbar
© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado

Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики предупредил об опасности возникновения цунами.

Здание больницы в индонезийском городе Мамуджу, разрушенное в результате землетрясения
9 из 10

Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики предупредил об опасности возникновения цунами.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
© REUTERS / Palang Merah Indonesia

Пострадавшие возле отделения неотложной помощи после землетрясения в Индонезии.

Раненые люди возле отделения неотложной помощи, после землетрясения в Мамудж, Индонезия
10 из 10

Пострадавшие возле отделения неотложной помощи после землетрясения в Индонезии.

© REUTERS / Palang Merah Indonesia
1 из 10

Магнитуда землетрясений составила 5,7 и 6,2.

© AFP 2020 / Firdaus
2 из 10

Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
3 из 10

Следом произошло более 20 афтершоков.

© AFP 2020 / Firdaus
4 из 10

Погибли 34 человека, несколько сотен пострадали.

© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
5 из 10

Многие погибшие находятся под завалами.

© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
6 из 10

На острове Сулавеси обрушилось множество зданий.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
7 из 10

Землетрясение разрушило больницу, под завалами оказались около десяти врачей и пациентов.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tad
8 из 10

Для спасения людей спасатели используют тяжелую технику.

© REUTERS / Basarnas Sulbar
9 из 10

Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики предупредил об опасности возникновения цунами.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
10 из 10

Пострадавшие возле отделения неотложной помощи после землетрясения в Индонезии.

© REUTERS / Palang Merah Indonesia
По словам главы местного управления по противодействию стихийным бедствиям, только в городе Мамуджу погибли 26 человек.
"Это число может возрасти, но мы надеемся, что этого не произойдет ... Многие погибшие находятся под завалами", - заявил он.
Помимо этого Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям заявило еще о восьми погибших к югу от Мамуджу.
В регионе произошли многочисленные обрушения зданий. Спасатели используют тяжелую технику для извлечения людей из-под завалов.
 
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