https://ria.ru/20210115/zemletryasenie--1593128887.html

В Индонезии число жертв землетрясения выросло до 34

В Индонезии число жертв землетрясения выросло до 34

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 26, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Национальное управление по... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T08:09

2021-01-15T08:09

2021-01-15T12:30

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индонезия

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 26, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).Землетрясение магнитудой 6,2, эпицентр которого располагался недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси. Ранее сообщалось о семи погибших и 600 раненых.В регионе произошли многочисленные обрушения зданий. Спасатели используют тяжелую технику для извлечения людей из-под завалов.Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти сообщило об увеличении числа жертв землетрясения до 34.Землетрясение магнитудой 6,2, эпицентр которого располагался недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси. Ранее сообщалось о 26 погибших, также сообщалось примерно о 600 раненых.По словам главы местного управления по противодействию стихийным бедствиям, только в городе Мамуджу погибли 26 человек.Помимо этого Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям заявило еще о восьми погибших к югу от Мамуджу.В регионе произошли многочисленные обрушения зданий. Спасатели используют тяжелую технику для извлечения людей из-под завалов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия землетрясения в Индонезии Семь человек погибли и более 600 пострадали за сутки в результате серии землетрясений в Индонезии 2021-01-15T08:09 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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