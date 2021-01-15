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Рособрнадзор обсуждает возможность бессрочной аккредитации вузов
Рособрнадзор обсуждает возможность бессрочной аккредитации вузов
Рособрнадзор обсуждает возможность сделать аккредитацию образовательных программ вузов бессрочной, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:51
2021-01-15T11:51
2021-01-15T12:07
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Рособрнадзор обсуждает возможность сделать аккредитацию образовательных программ вузов бессрочной, заявил глава ведомства Анзор Музаев.Музаев уточнил, что пока еще нет полного понимания, как это будет организовано, это предстоит обсудить.
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