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Рособрнадзор обсуждает возможность бессрочной аккредитации вузов

Рособрнадзор обсуждает возможность бессрочной аккредитации вузов

Рособрнадзор обсуждает возможность сделать аккредитацию образовательных программ вузов бессрочной, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 15.01.2021

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Рособрнадзор обсуждает возможность сделать аккредитацию образовательных программ вузов бессрочной, заявил глава ведомства Анзор Музаев.Музаев уточнил, что пока еще нет полного понимания, как это будет организовано, это предстоит обсудить.

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