https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593139696.html

В Карабахе началась вакцинация российских миротворцев от COVID-19

В Карабахе началась вакцинация российских миротворцев от COVID-19

Вакцинация от COVID-19 личного состава Российского миротворческого контингента началась в Карабахе, сообщил журналистам начальник медицинской службы... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T09:48

2021-01-15T09:48

2021-01-15T09:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

азербайджан

армения

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СТЕПАНАКЕРТ, 15 янв - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 личного состава Российского миротворческого контингента началась в Карабахе, сообщил журналистам начальник медицинской службы миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Олег Богаев.Он отметил, что в регион доставлено порядка 2 тысяч доз вакцин. Завершить вакцинацию личного состава планируется до конца января.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593125398.html

москва

азербайджан

армения

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коронавирус в россии, москва, азербайджан, армения, в мире