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https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593139696.html
В Карабахе началась вакцинация российских миротворцев от COVID-19
В Карабахе началась вакцинация российских миротворцев от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 личного состава Российского миротворческого контингента началась в Карабахе, сообщил журналистам начальник медицинской службы... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T09:48
2021-01-15T09:48
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СТЕПАНАКЕРТ, 15 янв - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 личного состава Российского миротворческого контингента началась в Карабахе, сообщил журналистам начальник медицинской службы миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Олег Богаев.Он отметил, что в регион доставлено порядка 2 тысяч доз вакцин. Завершить вакцинацию личного состава планируется до конца января.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, азербайджан, армения, в мире

В Карабахе началась вакцинация российских миротворцев от COVID-19

09:48 15.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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СТЕПАНАКЕРТ, 15 янв - РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 личного состава Российского миротворческого контингента началась в Карабахе, сообщил журналистам начальник медицинской службы миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Олег Богаев.
"Сегодня начался первый этап вакцинации личного состава российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе от новой коронавирусной инфекции COVID-19", - сказал Богаев.
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Он отметил, что в регион доставлено порядка 2 тысяч доз вакцин. Завершить вакцинацию личного состава планируется до конца января.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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