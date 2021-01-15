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В Тверской области тюремщика обвинили в избиении осужденного
В Тверской области тюремщика обвинили в избиении осужденного
Следствие обвинило сотрудника исправительной колонии №9 под Тверью в избиении осужденного в 2016 году, рассказала РИА Новости заместитель руководителя 1-го... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T10:32
2021-01-15T11:10
владимир осечкин
происшествия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следствие обвинило сотрудника исправительной колонии №9 под Тверью в избиении осужденного в 2016 году, рассказала РИА Новости заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ Алина Дубасова.Видео, ставшее поводом для возбуждения дела, в минувшем году опубликовал в Facebook основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Запись, по его данным, сделана в конце декабря 2016 года.На ней почти ничего не видно, но слышно, как сотрудники колонии требуют, чтобы некий Василий Иванович встал лицом к стене и расставил широко ноги, а затем раздаются звуки ударов.Судя по разговору, сотрудники колонии рассердились на осужденного за оскорбления. По словам Осечкина, избивают осужденного Василия Путина, причем не в первый раз.Прокуратура по данному факту организовывала проверку, а следователи возбудили дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия".По ее словам, фигурант находится под домашним арестом, виновным себя он не считает.Читайте полный текст интервью Алины Дубасовой &gt;&gt;
https://ria.ru/20210115/dela-1593144862.html
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владимир осечкин, происшествия

В Тверской области тюремщика обвинили в избиении осужденного

10:32 15.01.2021 (обновлено: 11:10 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПодследственный в СИЗО
Подследственный в СИЗО - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следствие обвинило сотрудника исправительной колонии №9 под Тверью в избиении осужденного в 2016 году, рассказала РИА Новости заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ Алина Дубасова.
Видео, ставшее поводом для возбуждения дела, в минувшем году опубликовал в Facebook основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Запись, по его данным, сделана в конце декабря 2016 года.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
10:21
СК рассказал о новшествах, позволяющих раскрывать дела прошлых лет
На ней почти ничего не видно, но слышно, как сотрудники колонии требуют, чтобы некий Василий Иванович встал лицом к стене и расставил широко ноги, а затем раздаются звуки ударов.
Судя по разговору, сотрудники колонии рассердились на осужденного за оскорбления. По словам Осечкина, избивают осужденного Василия Путина, причем не в первый раз.
Прокуратура по данному факту организовывала проверку, а следователи возбудили дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия".
"Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время по делу проходит один из сотрудников колонии, на которого указывал сам потерпевший, ему предъявлено обвинение", - сказала Дубасова в интервью РИА Новости.
По ее словам, фигурант находится под домашним арестом, виновным себя он не считает.
Читайте полный текст интервью Алины Дубасовой >>
 
Владимир ОсечкинПроисшествия
 
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