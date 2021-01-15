https://ria.ru/20210115/tyuremschik-1593145789.html

В Тверской области тюремщика обвинили в избиении осужденного

В Тверской области тюремщика обвинили в избиении осужденного

Следствие обвинило сотрудника исправительной колонии №9 под Тверью в избиении осужденного в 2016 году, рассказала РИА Новости заместитель руководителя 1-го... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:32

2021-01-15T10:32

2021-01-15T11:10

владимир осечкин

происшествия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следствие обвинило сотрудника исправительной колонии №9 под Тверью в избиении осужденного в 2016 году, рассказала РИА Новости заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ Алина Дубасова.Видео, ставшее поводом для возбуждения дела, в минувшем году опубликовал в Facebook основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Запись, по его данным, сделана в конце декабря 2016 года.На ней почти ничего не видно, но слышно, как сотрудники колонии требуют, чтобы некий Василий Иванович встал лицом к стене и расставил широко ноги, а затем раздаются звуки ударов.Судя по разговору, сотрудники колонии рассердились на осужденного за оскорбления. По словам Осечкина, избивают осужденного Василия Путина, причем не в первый раз.Прокуратура по данному факту организовывала проверку, а следователи возбудили дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия".По ее словам, фигурант находится под домашним арестом, виновным себя он не считает.Читайте полный текст интервью Алины Дубасовой >>

https://ria.ru/20210115/dela-1593144862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир осечкин, происшествия