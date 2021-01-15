https://ria.ru/20210115/twitter-1593187085.html

Сатановский объяснил блокировку в Twitter "Спутник V" конкуренцией вакцин

Сатановский объяснил блокировку в Twitter "Спутник V" конкуренцией вакцин

Политический обозреватель Евгений Сатановский прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию c блокировкой страницы "Спутник V" в Twitter. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T13:46

2021-01-15T13:46

2021-01-15T13:46

российский фонд прямых инвестиций

евгений сатановский

twitter

в мире

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Политический обозреватель Евгений Сатановский прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию c блокировкой страницы "Спутник V" в Twitter.По мнению Сатановского, официальная причина ограничения доступа, объявленная руководством социальной сети, не звучит правдоподобно. Он уверен, что блокировка — инструмент в конкурентной борьбе среди вакцин.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил об ограничении доступа к аккаунту вакцины. При посещении страницы всплывало сообщение о том, что действие учетной записи временно ограничено. Позже блокировку сняли. Социальная сеть объяснила временные ограничения возможной попыткой несанкционированного доступа из американского штата Виргиния. Об этом написали сами разработчики препарата.

https://ria.ru/20210113/twitter-1592799922.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, евгений сатановский, twitter, в мире