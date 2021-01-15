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Сатановский объяснил блокировку в Twitter "Спутник V" конкуренцией вакцин
Сатановский объяснил блокировку в Twitter "Спутник V" конкуренцией вакцин
Политический обозреватель Евгений Сатановский прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию c блокировкой страницы "Спутник V" в Twitter. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T13:46
2021-01-15T13:46
российский фонд прямых инвестиций
евгений сатановский
twitter
в мире
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Политический обозреватель Евгений Сатановский прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию c блокировкой страницы "Спутник V" в Twitter.По мнению Сатановского, официальная причина ограничения доступа, объявленная руководством социальной сети, не звучит правдоподобно. Он уверен, что блокировка — инструмент в конкурентной борьбе среди вакцин.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил об ограничении доступа к аккаунту вакцины. При посещении страницы всплывало сообщение о том, что действие учетной записи временно ограничено. Позже блокировку сняли. Социальная сеть объяснила временные ограничения возможной попыткой несанкционированного доступа из американского штата Виргиния. Об этом написали сами разработчики препарата.
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российский фонд прямых инвестиций, евгений сатановский, twitter, в мире

Сатановский объяснил блокировку в Twitter "Спутник V" конкуренцией вакцин

13:46 15.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕвгений Сатановский
Евгений Сатановский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Политический обозреватель Евгений Сатановский прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию c блокировкой страницы "Спутник V" в Twitter.
По мнению Сатановского, официальная причина ограничения доступа, объявленная руководством социальной сети, не звучит правдоподобно. Он уверен, что блокировка — инструмент в конкурентной борьбе среди вакцин.
"Так что наверняка блокировка ресурса с информацией о нашей вакцине, чок в чок к началу массовой вакцинации в России её граждан этой самой отечественной вакциной, на фоне многочисленных смертей по всему миру после применения вакцины американской, чистой воды случайность", — сыронизировал Сатановский.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил об ограничении доступа к аккаунту вакцины. При посещении страницы всплывало сообщение о том, что действие учетной записи временно ограничено. Позже блокировку сняли. Социальная сеть объяснила временные ограничения возможной попыткой несанкционированного доступа из американского штата Виргиния. Об этом написали сами разработчики препарата.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
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Российский фонд прямых инвестицийЕвгений СатановскийTwitterВ мире
 
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