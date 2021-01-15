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Сатановский объяснил блокировку в Twitter "Спутник V" конкуренцией вакцин
Сатановский объяснил блокировку в Twitter "Спутник V" конкуренцией вакцин
Политический обозреватель Евгений Сатановский прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию c блокировкой страницы "Спутник V" в Twitter. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T13:46
2021-01-15T13:46
2021-01-15T13:46
российский фонд прямых инвестиций
евгений сатановский
twitter
в мире
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Политический обозреватель Евгений Сатановский прокомментировал в своем Telegram-канале ситуацию c блокировкой страницы "Спутник V" в Twitter.По мнению Сатановского, официальная причина ограничения доступа, объявленная руководством социальной сети, не звучит правдоподобно. Он уверен, что блокировка — инструмент в конкурентной борьбе среди вакцин.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил об ограничении доступа к аккаунту вакцины. При посещении страницы всплывало сообщение о том, что действие учетной записи временно ограничено. Позже блокировку сняли. Социальная сеть объяснила временные ограничения возможной попыткой несанкционированного доступа из американского штата Виргиния. Об этом написали сами разработчики препарата.
https://ria.ru/20210113/twitter-1592799922.html
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российский фонд прямых инвестиций, евгений сатановский, twitter, в мире