https://ria.ru/20210115/tescha-1593134469.html

Депутат горсовета Улан-Удэ заставлял подчиненных строить дом теще

Депутат горсовета Улан-Удэ заставлял подчиненных строить дом теще

Следователи возбудили два уголовных дела против главы МУП "Водоканал" и депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала Цыбикова, который, по их данным, пользуясь служебным РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T09:10

2021-01-15T09:10

2021-01-15T10:35

следственный комитет россии (ск рф)

улан-удэ

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 15 янв - РИА Новости. Следователи возбудили два уголовных дела против главы МУП "Водоканал" и депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала Цыбикова, который, по их данным, пользуясь служебным положением, заставлял подчиненных работать на участке и строить дом для его тещи, а также похитил у предприятия 700 тысяч рублей, выделяемых на бензин, сообщает СУСК республики.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что силовики пришли с обысками домой и на работу к Цыбикову. По его данным, мероприятия не были связаны с депутатской деятельностью.По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2019 года подозреваемый "заставлял подчиненных работников безвозмездно трудиться на земельном участке, принадлежащем матери его супруги". "На котором с использованием сил, средств и техники муниципального предприятия был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы. На указанные цели затрачено более 500 тыс рублей предприятия. При этом работники отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей", - сообщает СК.Также, в период с июля 2018 по ноябрь 2020 года Цыбиков заставлял подчиненных работников, обслуживающих автопарк предприятия, вносить в путевые листы транспортных средств ложные повышенные показания пройденного пути, указали в ведомстве.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого чиновника меры пресечения.

https://ria.ru/20210114/rassledovanie-1592991628.html

https://ria.ru/20210114/rebenok-1592974863.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), улан-удэ, происшествия