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Депутат горсовета Улан-Удэ заставлял подчиненных строить дом теще
Депутат горсовета Улан-Удэ заставлял подчиненных строить дом теще
Следователи возбудили два уголовных дела против главы МУП "Водоканал" и депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала Цыбикова, который, по их данным, пользуясь служебным РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T09:10
2021-01-15T10:35
следственный комитет россии (ск рф)
улан-удэ
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 янв - РИА Новости. Следователи возбудили два уголовных дела против главы МУП "Водоканал" и депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала Цыбикова, который, по их данным, пользуясь служебным положением, заставлял подчиненных работать на участке и строить дом для его тещи, а также похитил у предприятия 700 тысяч рублей, выделяемых на бензин, сообщает СУСК республики.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что силовики пришли с обысками домой и на работу к Цыбикову. По его данным, мероприятия не были связаны с депутатской деятельностью.По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2019 года подозреваемый "заставлял подчиненных работников безвозмездно трудиться на земельном участке, принадлежащем матери его супруги". "На котором с использованием сил, средств и техники муниципального предприятия был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы. На указанные цели затрачено более 500 тыс рублей предприятия. При этом работники отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей", - сообщает СК.Также, в период с июля 2018 по ноябрь 2020 года Цыбиков заставлял подчиненных работников, обслуживающих автопарк предприятия, вносить в путевые листы транспортных средств ложные повышенные показания пройденного пути, указали в ведомстве.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого чиновника меры пресечения.
https://ria.ru/20210114/rassledovanie-1592991628.html
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следственный комитет россии (ск рф), улан-удэ, происшествия

Депутат горсовета Улан-Удэ заставлял подчиненных строить дом теще

09:10 15.01.2021 (обновлено: 10:35 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 15 янв - РИА Новости. Следователи возбудили два уголовных дела против главы МУП "Водоканал" и депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала Цыбикова, который, по их данным, пользуясь служебным положением, заставлял подчиненных работать на участке и строить дом для его тещи, а также похитил у предприятия 700 тысяч рублей, выделяемых на бензин, сообщает СУСК республики.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что силовики пришли с обысками домой и на работу к Цыбикову. По его данным, мероприятия не были связаны с депутатской деятельностью.
© Фото : официальный сайт Улан-УдэЖаргал Цыбиков
Жаргал Цыбиков - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Фото : официальный сайт Улан-Удэ
Жаргал Цыбиков
"Руководителем следственного управления СК России по республике Бурятия возбуждены уголовные дела в отношении депутата Улан-Удэнского городского Совета депутатов шестого созыва, директора муниципального унитарного предприятия "Водоканал" Жаргала Цыбикова. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2019 года подозреваемый "заставлял подчиненных работников безвозмездно трудиться на земельном участке, принадлежащем матери его супруги". "На котором с использованием сил, средств и техники муниципального предприятия был возведен жилой дом, проложены коммунальные сети и выполнены другие строительные и хозяйственные работы. На указанные цели затрачено более 500 тыс рублей предприятия. При этом работники отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей", - сообщает СК.
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Также, в период с июля 2018 по ноябрь 2020 года Цыбиков заставлял подчиненных работников, обслуживающих автопарк предприятия, вносить в путевые листы транспортных средств ложные повышенные показания пройденного пути, указали в ведомстве.
"Денежные средства, выделенные на приобретение топлива, находящиеся на заправочных картах, директор таким путем присваивал и использовал в личных целях, совершив хищение на общую сумму более 700 тыс рублей", - сообщает следствие.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого чиновника меры пресечения.
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