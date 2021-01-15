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Миронов призвал власти не допускать роста тарифов на сотовую связь
Миронов призвал власти не допускать роста тарифов на сотовую связь
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что государство должно взять под контроль сферу сотовой связи, чтобы не допускать роста... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:35
2021-01-15T17:35
2021-01-15T17:35
россия
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов считает, что государство должно взять под контроль сферу сотовой связи, чтобы не допускать роста тарифов.Ранее в пятницу аналитическое агентство Content Review сообщило, что стоимость услуг мобильной связи в 2021 году может возрасти на 15-16%, основная причина - коронавирус, из-за которого операторам связи пришлось нарастить затраты."Надеяться на социальную ответственность сотовых операторов, которые давно уже стали гигантами-монополистами, вряд ли приходится. Нужно менять законы. Государство должно взять под контроль эту сферу и регулировать ее так же, как это делает с тарифами естественных монополий", - написал Миронов в своем Telegram-канале в пятницу. Он добавил, что тарифы сотовой связи "должны быть справедливыми и обоснованными". "Как показывает практика, единственный способ добиться этого в условиях монополизации рынка и падения доходов населения - государственное регулирование", - отметил лидер справедливороссов.Также Миронов напомнил, что мобильная связь - уже "давно не роскошь, а базовая потребность". "А для многих россиян это практически единственная возможность связаться с родными, вызвать врача, получить важную консультацию. В этой ситуации логично отнести услуги сотовых операторов к услугам первой необходимости, таким как услуги естественных монополий. Тем более, что в ряде регионов возможности выбрать оператора у людей нет", - заметил политик. Он подчеркнул, что объяснения операторов возможного подорожания услуг "не выдерживают никакой критики"."Все, что мы слышим, сводится к вечной мантре коммерсантов об упущенной выгоде и недополученной сверхприбыли. Убежден, что когда речь идет о социально значимых товарах и услугах, прибыль и так гарантирована, и её нужно ограничивать", - считает Миронов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, общество
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Лидер фракции "Справедливая Россия
" в ГД Сергей Миронов
считает, что государство должно взять под контроль сферу сотовой связи, чтобы не допускать роста тарифов.
Ранее в пятницу аналитическое агентство Content Review сообщило, что стоимость услуг мобильной связи в 2021 году может возрасти на 15-16%, основная причина - коронавирус, из-за которого операторам связи пришлось нарастить затраты.
"Надеяться на социальную ответственность сотовых операторов, которые давно уже стали гигантами-монополистами, вряд ли приходится. Нужно менять законы. Государство должно взять под контроль эту сферу и регулировать ее так же, как это делает с тарифами естественных монополий", - написал Миронов в своем Telegram-канале
в пятницу. Он добавил, что тарифы сотовой связи "должны быть справедливыми и обоснованными". "Как показывает практика, единственный способ добиться этого в условиях монополизации рынка и падения доходов населения - государственное регулирование", - отметил лидер справедливороссов.
Также Миронов напомнил, что мобильная связь - уже "давно не роскошь, а базовая потребность". "А для многих россиян это практически единственная возможность связаться с родными, вызвать врача, получить важную консультацию. В этой ситуации логично отнести услуги сотовых операторов к услугам первой необходимости, таким как услуги естественных монополий. Тем более, что в ряде регионов возможности выбрать оператора у людей нет", - заметил политик. Он подчеркнул, что объяснения операторов возможного подорожания услуг "не выдерживают никакой критики".
"Все, что мы слышим, сводится к вечной мантре коммерсантов об упущенной выгоде и недополученной сверхприбыли. Убежден, что когда речь идет о социально значимых товарах и услугах, прибыль и так гарантирована, и её нужно ограничивать", - считает Миронов.