https://ria.ru/20210115/taksi-1593140127.html
В России выросла стоимость поездок на такси
В России выросла стоимость поездок на такси
В России значительно выросли цены на такси, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Bank of America (BofA). РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T09:50
2021-01-15T09:50
2021-01-15T11:44
россия
такси
общество
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В России значительно выросли цены на такси, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Bank of America (BofA).По подсчетам аналитиков, в декабре 2020 года поездки на такси у крупнейших онлайн-агрегаторов "Яндекс.Такси" и "Ситимобил" подорожали на 50-70 процентов.По их мнению, основная причина роста цен на услуги такси связана с восстановлением рынка. Количество поездок в декабре увеличилось по сравнению с маем-июнем, когда большинство сотрудников работали удаленно. Для анализа в BofA сравнивали средние значения в разное время по четырем дням недели в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Воронеже и Ярославле. Среди других факторов, влияющих на увеличение количества поездок в такси, аналитики также указывают сезонность. По словам экспертов, спрос на услугу всегда возрастает к концу года.
https://ria.ru/20210112/taksi-1592702940.html
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