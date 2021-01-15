https://ria.ru/20210115/shkoly-1593256779.html
Минпросвещения оценило вероятность досрочного завершения учебного года
Минпросвещения оценило вероятность досрочного завершения учебного года
Особых причин для досрочного завершения учебного года в российских школах сейчас нет, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T18:54
2021-01-15T18:54
2021-01-15T18:56
социальный навигатор
сн_образование
виктор басюк
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Особых причин для досрочного завершения учебного года в российских школах сейчас нет, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк."Дело в том, что решение о завершении учебного года - это не полномочия министерства просвещения, это решение принимает сама образовательная организация. Но нужно сказать, что сегодня каких-то особых для этого нет причин, поэтому учебный год, второе полугодие учебного года начато в штатном режиме", - сказал Басюк журналистам.
https://sn.ria.ru/20210115/minprosvescheniya-1593162072.html
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