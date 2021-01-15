https://ria.ru/20210115/shkoly-1593256779.html

Минпросвещения оценило вероятность досрочного завершения учебного года

Минпросвещения оценило вероятность досрочного завершения учебного года

Особых причин для досрочного завершения учебного года в российских школах сейчас нет, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T18:54

2021-01-15T18:54

2021-01-15T18:56

социальный навигатор

сн_образование

виктор басюк

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564516593_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8040c655a73e0c39c7aeeb8fd88f1ba.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Особых причин для досрочного завершения учебного года в российских школах сейчас нет, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк."Дело в том, что решение о завершении учебного года - это не полномочия министерства просвещения, это решение принимает сама образовательная организация. Но нужно сказать, что сегодня каких-то особых для этого нет причин, поэтому учебный год, второе полугодие учебного года начато в штатном режиме", - сказал Басюк журналистам.

https://sn.ria.ru/20210115/minprosvescheniya-1593162072.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, виктор басюк, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество