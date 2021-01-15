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Минпросвещения оценило вероятность досрочного завершения учебного года
Минпросвещения оценило вероятность досрочного завершения учебного года
Особых причин для досрочного завершения учебного года в российских школах сейчас нет, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T18:54
2021-01-15T18:56
социальный навигатор
сн_образование
виктор басюк
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Особых причин для досрочного завершения учебного года в российских школах сейчас нет, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк."Дело в том, что решение о завершении учебного года - это не полномочия министерства просвещения, это решение принимает сама образовательная организация. Но нужно сказать, что сегодня каких-то особых для этого нет причин, поэтому учебный год, второе полугодие учебного года начато в штатном режиме", - сказал Басюк журналистам.
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социальный навигатор, сн_образование, виктор басюк, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

Минпросвещения оценило вероятность досрочного завершения учебного года

18:54 15.01.2021 (обновлено: 18:56 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Особых причин для досрочного завершения учебного года в российских школах сейчас нет, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.
"Дело в том, что решение о завершении учебного года - это не полномочия министерства просвещения, это решение принимает сама образовательная организация. Но нужно сказать, что сегодня каких-то особых для этого нет причин, поэтому учебный год, второе полугодие учебного года начато в штатном режиме", - сказал Басюк журналистам.
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе №42 города Читы - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
Вчера, 11:45
С 18 января во всех регионах России возобновятся очные занятия в школах
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеВиктор БасюкМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Общество
 
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