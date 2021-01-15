Рогозин разоблачил миф о табличке на двери своего кабинета
16:52 15.01.2021 (обновлено: 17:37 15.01.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на распространившиеся в Сети слухи о табличке на двери своего рабочего кабинета.
Сегодня друзья прислали вот такую "табличку" якобы из моей приёмной, которая распространяется в сети. Справа публикую фото из моей приемной на Бережковской наб. Кому нужно распространять море фейков про Роскосмос и меня лично, и с какой целью?— РОГОЗИН (@Rogozin) January 15, 2021
И ведь не лень же такое мастерить... pic.twitter.com/BOgdkjiiyV
Руководитель ведомства опубликовал в твиттере два фото для сравнения. На левом запечатлена табличка на двери якобы его приемной: на ней указаны 12 должностей и достижений чиновника, а ее размер чуть меньше самой двери. На правом фото — настоящая дверь приемной Рогозина в здании на Бережковской набережной в Москве. Рядом с ней висит аккуратная табличка лишь с указанием ФИО.
"И ведь не лень же такое мастерить", — подписал пост Рогозин, добавив, что не понимает, кому и с какой целью приходится распространять фейки о "Роскосмосе" и о нем лично.
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