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Рогозин разоблачил миф о табличке на двери своего кабинета
Рогозин разоблачил миф о табличке на двери своего кабинета
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на распространившиеся в Сети слухи о табличке на двери своего рабочего кабинета. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:52
2021-01-15T17:37
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россия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на распространившиеся в Сети слухи о табличке на двери своего рабочего кабинета.Руководитель ведомства опубликовал в твиттере два фото для сравнения. На левом запечатлена табличка на двери якобы его приемной: на ней указаны 12 должностей и достижений чиновника, а ее размер чуть меньше самой двери. На правом фото — настоящая дверь приемной Рогозина в здании на Бережковской набережной в Москве. Рядом с ней висит аккуратная табличка лишь с указанием ФИО. "И ведь не лень же такое мастерить", — подписал пост Рогозин, добавив, что не понимает, кому и с какой целью приходится распространять фейки о "Роскосмосе" и о нем лично.
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россия, роскосмос, дмитрий рогозин, twitter

Рогозин разоблачил миф о табличке на двери своего кабинета

16:52 15.01.2021 (обновлено: 17:37 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на распространившиеся в Сети слухи о табличке на двери своего рабочего кабинета.
Руководитель ведомства опубликовал в твиттере два фото для сравнения. На левом запечатлена табличка на двери якобы его приемной: на ней указаны 12 должностей и достижений чиновника, а ее размер чуть меньше самой двери. На правом фото — настоящая дверь приемной Рогозина в здании на Бережковской набережной в Москве. Рядом с ней висит аккуратная табличка лишь с указанием ФИО.
"И ведь не лень же такое мастерить", — подписал пост Рогозин, добавив, что не понимает, кому и с какой целью приходится распространять фейки о "Роскосмосе" и о нем лично.
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