https://ria.ru/20210115/rogozin-1593229232.html

Рогозин разоблачил миф о табличке на двери своего кабинета

Рогозин разоблачил миф о табличке на двери своего кабинета

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на распространившиеся в Сети слухи о табличке на двери своего рабочего кабинета. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:52

2021-01-15T16:52

2021-01-15T17:37

хочу стать космонавтом

россия

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на распространившиеся в Сети слухи о табличке на двери своего рабочего кабинета.Руководитель ведомства опубликовал в твиттере два фото для сравнения. На левом запечатлена табличка на двери якобы его приемной: на ней указаны 12 должностей и достижений чиновника, а ее размер чуть меньше самой двери. На правом фото — настоящая дверь приемной Рогозина в здании на Бережковской набережной в Москве. Рядом с ней висит аккуратная табличка лишь с указанием ФИО. "И ведь не лень же такое мастерить", — подписал пост Рогозин, добавив, что не понимает, кому и с какой целью приходится распространять фейки о "Роскосмосе" и о нем лично.

https://ria.ru/20201231/treschina-1591732735.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роскосмос, дмитрий рогозин, twitter